 تفكيك زمرة تكفيرية متطرفة في غرب البلاد

العالم - ايران

واوضح فيضي في تصريح لمراسل ارنا اليوم السبت، ان هذا الانجاز تم بعد عملية رصد متواصلة على مدار الساعة من قبل القوات الاستخباراتية في وزارة الامن والقوات الاستخباراتية لدى مقر النبي الاكرم (ص) التابع للحرس الثوري في تلك سربل ذهاب.

واوضح هذا المسؤول القضائي، بانه تم في هذه العملية التركيز على تحركات عناصر هذه الشبكة المتطرفة التكفيرية، وبالتالي القبض عليهم بعد التنسيق مع الجهات القضائية.

وشدد النائب العام في مدينة سربل ذهاب، على مواصلة العمليات الامنية لرصد تحركات جميع المناوئين والزمر المتطرفة التكفيرية، من قبل القوات الاستخباراتية المنتسبة الى حرس الثورة الاسلامية، وانه لو اقتضت الضرورة سيتم بدعم الجهات القضائية، التصدي لهم بكل حزم واقتدار.