قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
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مستوطنون يقتحمون بحماية قوات الاحتلال البلدة القديمة في الخليل بالضفة
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عراقجي: هناك إمكانية للتوصل الى حلول بالطرق السلمية لمنع تصعيد التوتر
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عراقجي: عقيدتنا العسكرية والأمنية لا تقوم بأي حال على امتلاك السلاح النووي
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عراقجي: لم نترك طاولة المحادثات أبدا حتى بعد انسحاب واشنطن منها
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عراقجي: مستعدون لمحادثات مشرفة مبنية على الاحترام والمصالح المتبادلة
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وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي: نحن على ثقة تامة بسلمية برنامجنا النووي
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جرافات الاحتلال تجرف بساتين بالناقورة قرب مقر اليونيفيل الرئيسي بلبنان
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جرافات الاحتلال تجرف عددا من البساتين بالناقورة قرب مقر اليونيفيل الرئيسي
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العراق: نعمل على تقييم الاوضاع في سوريا من اجل اتخاذ القرارات اللازمة
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يديعوت: الصاروخ أصاب هدفه بعد وقت قصير جدا من إطلاق صفارات الانذار