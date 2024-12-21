مؤتمر صحفي حول الاستهداف الاسرائيلي لموانئ الحديدة اليمنية

العالم _ مراسلون

عقدت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية مؤتمرًا صحفيًا، وقفت فيه أمام الأمم المتحدة على تداعيات ونتائج القصف الإسرائيلي، الذي طال الموانئ البحرية الثلاث في محافظة الحديدة، وما خلفه القصف من أضرار في البنى التحتية، وانعكاساتها على شريان حياة ملايين اليمنيين.

وقال وزير النقل اليمني اللواء محمد عياش قحيم: نحن اليوم نقف امام جريمة من جرائم الكيان الصهيوني العالمي ممثل لاميركا و"اسرائيل" وبريطانيا.

وكشف المؤتمر عن الخسائر الإقتصادية التي بلغت تكلفتها التقديرية، 313 مليون دولار من 20 يوليو وحتى 19 من سبتمبر للعام الجاري، في إطار تعطيل خدمات الموانئ وإيقاف نشاطها رغم الإشراف الأممي الأسبوعي.

المؤتمر جدد دعوته للأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها للقيام بدورها تجاه ما يتعرض له الميناء منذ 10 سنوات، ووقف إستخدام المنشآت الحيوية والخدمية كورقة ضغط سياسية.

خروج المؤتمر الصحفي بتأكيد الدعم والاسناد لغزة ومقاومتها رغم القصف الاسرائيلي المتواصل على ميناء الحديدة دليل واضح على تمسك اليمنيين بالقضية الفلسطينية العادلة.