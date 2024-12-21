قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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جيش الاحتلال:إصابة خطيرة لجندي من لواء جفعاتي بحادث عملياتي جنوب البلاد
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سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال في مخيم جباليا
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القسام: اقتحمنا خلال العملية منزلا بداخله قوة راجلة وأجهزنا على جنديين بجباليا
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القسام: مجاهدونا نفذوا عملية مركبة ضد جنود الاحتلال بمخيم جباليا شمال غزة
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القسام: تمكنا من الإجهاز على 3 جنود صهاينة طعنا واغتنام اسلحتهم في جباليا
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جيش الاحتلال يحرق عشرات المنازل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة
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3 شهداء بغارة من مسيرة اسرائيلية على حي الشجاعية شرق مدينة غزة
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استشهاد أم وبناتها الثلاث جراء قصف الاحتلال منزلا في شمال قطاع غزة
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الخارجية الايرانية تدين عملية الدهس التي خلفت ضحايا في ماغديبورغ بألمانيا
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شهيد وجرحى بقصف الاحتلال تجمعا للفلسطينيين بحي الشجاعية شرق غزة