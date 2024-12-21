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الرئيس الأذربيجاني يبعث برسالة شكر للرئيس بزشكيان

الرئيس الأذربيجاني يبعث برسالة شكر للرئيس بزشكيان
السبت ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

بعث الرئيس الاذربيجاني "الهام علييف" برسالة الى الرئيس الايراني "مسعود بزشكيان" اليوم السبت، شكره فيها على موافقة ايران على انضمام اذربيجان لمجموعة الدول الثماني النامية الاسلامية (مجموعة دي 8) خلال اجتماع قمة دول المنظمة في القاهرة.

العالم - ايران

وقال علييف في هذه الرسالة بان مجموعة دي 8 والتي يمضي على انشائها نحو 30 عاما قد قررت لاول مرة زيادة عدد اعضائها وان هذا القرار التاريخي يعكس ثقة ايران الدولية بأذربيجان وهذا مدعاة فخر لنا.

وتابع علييف بأن الدعم الحازم لانضمام اذربيجان يظهر الصداقة القوية وعلاقات التعاون ووحدتنا وتضامننا مع كافة اعضاء هذه المنظمة.

واعرب علييف عن ثقته بأن انضمام بلاده الى هذه المنظمة سيساعد على حفظ المبادئ الاساسية لهذه المنظمة وتعزيز التعاون في داخل المنظمة ورفع مستوى المصالح المشتركة وتعزيز التضامن الاسلامي وتعبئة الجهود المشتركة لتحويلها الى قوة أكبر.

واضاف علييف بأنه واثق من ان هذا الانضمام يشكل فرصة لاستمرار الجهود المشتركة بهدف تعزيز الصداقة والتعاون بين ايران واذربيجان وفق الاحترام المتبادل وحسن الجوار وفي اطار مصالح البلدين والشعبين.

وفي الختام جدد علييف الشكر للرئيس بزشكيان متمنيا له دوام الصحة والسعادة والنجاح في انجاز الامور وايضا دوام السعادة والاستقرار للشعب الايراني.

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