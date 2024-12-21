طهران تدين حادث الدهس العنيف بالمانيا

العالم - ايران

وافادت "ارنا"، ان بقائي قدم في تصريح له اليوم السبت، العزاء والمواساة الى الشعب الالماني وعائلات الضحايا الذين سقطوا اثر هذا الحادث المرير، كما تمنى بالشفاء للجرحى.

يذكر انه، قتل 5 أشخاص وأصيب 200 آخرون 41 منهم إصاباتهم خطيرة، عندما اقتحم رجل بسيارته سوقا مزدحمة لعيد الميلاد في مدينة ماغدبورغ وسط ألمانيا أمس الجمعة؛ في حين اعلنت السلطات الالمانية بأن المشتبه به في العملية "طبيب سعودي يقيم في ألمانيا منذ عام 2006".

وفي هذا السياق، صرح رئيس وزراء ولاية ساكسونيا-أنهالت "راينر هازلوف"، أن "أحد القتلى طفل صغير"؛ واصفا العملية بأنها "مأساة مروعة، وكارثة بالنسبة لمدينة ماغدبورغ وللولاية ولألمانيا بشكل عام، مبينا أن "عدد القتلى قد يرتفع نظرا لأن بعض المصابين إصاباتهم بالغة".

وأشار هازلوف إلى، أن "المهاجم المشتبه به الذي ألقي القبض عليه طبيب يبلغ من العمر 50 عاما من السعودية، ويملك إقامة دائمة في ألمانيا ويعمل في ولاية ساكسونيا أنهالت التي تقع عاصمتها ماغدبورغ على بُعد 160 كيلومترا من برلين"؛ بحسب موقع الجزيرة الاخباري.