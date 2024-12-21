هل نحن امام تواجد عسكري اسرائيلي طويل الامد في سوريا؟

العالم _ بانوراما

ويعمل الاحتلال على جرف أراضي زراعية لإنشاء طرق حربية تربط ريف القنيطرة بمدرجات جبل الشيخ.

إلى ذلك شهدت بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي ومنطقة حوض اليرموك في الريف الغربي ومحافظة درعا بالقرب من ثكنة الجزيرة وقفات احتجاجية نددت بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة، مطالبة الأمم المتحدة القيام بواجباتها تجاه الخروقات الإسرائيلية المتكررة والعدوان المستمر على قراهم، فيما ردت قوات الاحتلال باطلاق النار على المحتجين، ما أدى إلى إصابة عدد من الاشخاص بجروح. ما دفع وجهاء قرى المنطقة العازلة في الجولان السوري إلى إصدار بيان طالبوا فيه جيش الاحتلال بالانسحاب إلى ما وراء الخطوط الحدودية.

وتناقش هذه الحلقة من برنامج "بانوراما" هذه الأسئلة:

- عمليات التوغل الاسرائيلية في مناطق الجولان والقنيطرة ودرعا وجبل الشيخ هل هي مقدمة لتواجد عسكري اسرائيلي طويل الامد؟

- هل نحن امام اقتطاع واسع للاراضي السورية والتي قدرت بنحو 500 كيلومتر مربع الى الان؟

- ماذا عن الرأي العام الشعبي في تلك القرى ؟وهل ما رأيناه في الساعات الماضية من احتجاجت شعبية مقدمة لتحركات اوسع؟

- هل تؤدي تلك التحركات الشعبية الى تنظيم سبل المواجهة الشاملة للاحتلال الذي يعبث بالارض السورية دونما رادع؟

- صحيفة 'انتيلجنس أونلاين' الفرنسية قالت ان سيطرة الاحتلال على الجزء السوري من جبل الشيخ والمناطق المحيطة به في الثامن الجاري وفرت له إمكانية تثبيت مرافق التنصت واعتراض الإشارات واسعة النطاق..ماذا يعني ذلك عمليا على دول المنطقة سورية ولبنان وفلسطين المحتلة والاردن؟

- لماذا السكوت المطبق من قبل الحكام الجدد في سوورية؟الا يطرح ذلك عشرات الاسئلة؟

- وماذا عن التحذيرات الاقليمية التي اتت بمعظمها خجولة ولا تماشي الواقع الحرج في تلك المنطقة؟

- اين قوات الفصل الاممية عن تجاوزات واعتداءات الاحتلال ودخوله مناطق هامة في جبل الشيخ السوري؟