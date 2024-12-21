اليمن.. عدوان أمريكي بريطاني على العاصمة صنعاء

العالم - الیمن

وقال مراسل العالم ان الغارة الأمريكية البريطانية على صنعاء، استهدفت منطقة عطان.

وذكرت إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي أن المسؤولين في إسرائيل قالوا إن هذا الهجوم أمريكي.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية أنها ضربت "هدفا عسكريا في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين 2"، وقال جيش الإحتلال إنه فشل في اعتراضه، وسط تقارير عن وقوع عدد كبير من الإصابات.

من جهتها، أفادت نجمة داود الحمراء بأن 16 شخصا أصيبوا بشظايا الزجاج عقب الهجوم الصاروخي الباليستي من اليمن، تم نقلهم إلى مستشفيات وولفسون وإيخيلوف، وأصيب 14 شخصا آخرين في طريقهم إلى المنطقة المحمية وتم تحديد 7 إصابات بصدمة نفسية.

وأمس الجمعة، أعلنت انصار الله أنها نفذت عمليتين عسكريتين بعدد من الطائرات المسيّرة ضد "أهداف حيوية" جنوب ووسط إسرائيل، إحداهما بالاشتراك مع المقاومة العراقية.

والخميس، أعلنت الحركة تنفيذ 3 عمليات عسكرية على مواقع إسرائيلية، بالتزامن مع غارات صهيونية على صنعاء والحديدة.