منفذ هجوم ماغديبورغ يكشف عن دوافعه

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ونقلت صحيفة "شبيغل" عن هوبينز قوله: "لقد علق المشتبه به على الدافع وراء الجريمة"، وبحسب المدعي العام فإن "عدم الرضا عن معاملة اللاجئين من المملكة العربية السعودية" ربما كان الدافع وراء الهجوم. بدورها، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، إن المشتبه به معاد للإسلام.

وسبق أن ذكرت صحيفة "شبيغل" أن المشتبه به تحدث قبل ثمانية أيام على مدونة أمريكية معادية للإسلام، حيث اتهم ألمانيا بإجراء "عملية سرية" لـ "مطاردة المسلمين السابقين" من المملكة العربية السعودية بهدف "تدمير حياتهم".

يذكر أن الرجل اقتحم بسيارته سوقا لعيد الميلاد في ماغديبورغ مساء الجمعة ودهس حشدا من الناس مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 200 آخرين، بحسب تصريح لرئيس وزراء ولاية ساكسونيا راينر هاسيلوف.

يشار إلى أن المشتبه به المعتقل هو طبيب من مدينة برنبورغ معروف بانتقاده للإسلام وهو من أصول سعودية. من جانبه صرح وزير العدل الاتحادي فولكر فيسينج بأن المدعي العام الاتحادي أنشأ مركزا لإدارة الأزمة.

وأكد أن الخطوات التالية موضوعة قيد الدراسة المكثفة وأن المدعي العام الاتحادي سيعلن قراره بأسرع وقت ممكن.

ووفقا لصحيفة Süddeutsche Zeitung، تم الاعتراف بالمشتبه به كلاجئ في يوليو 2016، ولديه أيضا تصريح إقامة في ألمانيا.

وفي وقت سابق، ذكرت "شبيغل" أن السلطات السعودية حذرت سلطات الأمن الألمانية ثلاث مرات من التهديد الذي يشكله هذا الرجل.