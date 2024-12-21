قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
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الاحتلال يشن غارات متواصلة على مخيم جباليا ومشروع ومدينة بيت لاهيا
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شهيدان وجرحى باستهداف مروحية اباتشي مناطق غربي خانيونس جنوب القطاع
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سلسلة غارات اسرائيلية على مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا ومدينة بيت لاهيا
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شهداءوجرحى بقصف مروحيات الاحتلال شقة سكنية في خانيونس وسط القطاع
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صنعاء: اي دولة تساند الكيان الصهيوني بعدوانه على اليمن ستصبح شريكة له
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مراسل العالم: عدوان اميركي بريطاني على جبل الجدع بالحديدة غربي اليمن
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مدير مستشفى كمال عدوان: إصابة أحد كوادرنا الطبية جراء القصف الاسرائيلي
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قصف مدفعي اسرائيلي متواصل على مدينة بيت لاهيا ومشروع بيت لاهيا
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مدفعية الاحتلال تجدد قصف منطقة الصفطاوي شمال غربي مدينة غزة
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وزير الاعلام اليمني: الاميركيون سيستمرون في حصاد الاذلال على ايدينا