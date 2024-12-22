أنصار الله: لا نخشى من توسيع نطاق الحرب

العالم - اليمن

وفي تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" قال حزام الأسد: لسنا خائفين من حرب شاملة تفرض علينا، وأميركا والكيان الصهيوني هما من يجب أن يخافا، لأن النتيجة لن تكون لصالحهما.

وقال: إن مصالح أمريكا في المنطقة واسعة، والكيان الصهيوني يعتمد على معادلة الأمن والتفوق العسكري والردع، وهي معادلة لم تعد موجودة.

واضاف الأسد: إن هجمات أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني دليل على هزيمتهم وارتباكهم، ولا يساورنا أي قلق بشأن قدرات اليمن وإمكاناته العسكرية.

وقال: إن قدرات اليمن ومنشآته العسكرية مصممة لمواجهة أصعب ظروف الحرب، وأسلحة اليمن محفوظة في أكثر الأماكن أمانا، كما ساهمت خصائص البلاد الطبيعية والمتنوعة في تحقيق هذا الأمن.

وصرح عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله: اليمن اليوم يصنع أحدث الأسلحة بأحدث التقنيات، ومن بينها الصواريخ الباليستية فوق الصوتية التي تجاوزت كافة أنظمة المراقبة والاعتراض.

وأضاف الأسد: إذا استمر الكيان الصهيوني في عدوانه على قطاع غزة ومحاصرته، فعليه أن يتوقع عقابا أشد.

وقال: أن الشعب اليمني سيستمر في دعم ومساعدة الشعب الفلسطيني المظلوم، متوكلاً على الله وعلى الأسلحة المتوفرة لديه، ولن يتوقف عن عملياته العسكرية إلا بعد وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.