حماس: اتفاق وقف إطلاق النار يمكن أن يرى النور قبل نهاية العام

العالم - فلسطین

وأشار القيادي إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار سينتهي بصفقة جادة لتبادل الأسرى والمحتجزين ووقف دائم للحرب، مبينا أن اتفاق وقف إطلاق النار يمكن أن يرى النور قبل نهاية العام الجاري إذا لم يعطله "نتنياهو".

كما بين وجود بعض النقاط العالقة في مفاوضات وقف إطلاق النار لكنها لا تعطل التوصل لاتفاق، مؤكداً أنه تم الاتفاق على معظم النقاط المتعلقة بقضايا وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

ووصل السبت، وفد "إسرائيلي" للعاصمة المصرية القاهرة لمناقشة التفاصيل العالقة في مفاوضات وقف اطلاق النار بين "إسرائيل" والمقاومة الفلسطنيية بغزة.

وبحسب صحيفة "الاخبار اللبنانية"، فإن الوفد "الإسرائيلي" يضم مسؤولين معنيين بملف مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس في قطاع غزة"، مبينة أن الوفد سيعقد اجتماعاً مع المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية لمناقشة بعض التفاصيل العالقة في المفاوضات الجارية برعاية الوسطاء في مصر وقطر، إضافة إلى مراجعة بعض البنود الخاصة بإدارة الحدود ومعبر رفح خلال مراحل الاتفاق.

وأشارت إلى أن الاتفاق يتضمن انسحاباً كلياً للجيش "الإسرائيلي" من معبر رفح خلال مرحلة أولى تصل مدتها إلى 60 يوماً، كما يتضمن إعادة تموضع وانسحاباً جزئياً لجيش الاحتلال من ممر صلاح الدين "فيلادلفيا" خلال المرحلة ذاتها.

ويتزامن وصول الوفد "الإسرائيلي" مع وجود وفود من قيادة حركات حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية في القاهرة لبحث ملفي المفاوضات وتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة غزة.

وأعلنت حركة حماس، السبت، أن وفود قادة كل من حركة حماس، و الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التقت في العاصمة المصرية القاهرة مساء الجمعة، إذ جرى بحث معمق لمجريات الحرب الدائرة على غزة وتطورات المفاوضات غير المباشرة مع الإخوة الوسطاء لوقف إطلاق النار وصفقة التبادل ومجمل المتغيرات على مستوى المنطقة.

وقالت الحركة في بيان صحفي: "توقف المجتمعون أمام معاناة الشعب الفلسطيني وآلامه والجرائم التي يقوم بها العدو الصهيوني على مدار الساعة للنيل من صمود شعبنا الأسطوري وثباته في مواجهة مخططات التهجير وجريمة الإبادة الجماعية".

وتابع البيان: "كما قدر القادة عاليا أداء المقاومة وعملياتها النوعية والمشاهد العظيمة لمقاتلينا الأبطال الذين يوقعون خسائر مادية وبشرية يومية في العدو".

وبحثت الفصائل الثلاثة المستجدات المتعلقة بمفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، وتم التأكيد على حرص الجميع على وقف العدوان على شعبنا والمستمر لأكثر من 14 شهراً في ظل تواطؤ دولي مشين، معتبرين أن إمكانية الوصول إلى اتفاق باتت أقرب من أي وقت مضى إذا توقف العدو عن وضع اشتراطات جديدة، وفق بيان حماس.