قوات الإحتلال تواصل الإبادة الجماعية في القطاع + فيديو

العالم - الإحتلال

وقد أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، فجر اليوم الأحد، إثر قصف جوي إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين داخل مدرسة موسى بن نصير في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وانتشل عدد من الشهداء والإصابات، فجر اليوم، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة مطر في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.



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كما استشهد وأصيب عدد من المواطنين إثر قصف جوي إسرائيلي على شقة سكنية وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.



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وأفادت مصادر محلية، باستشهاد حازم أبو عرقوب وزوجته إثر قصف من مروحية إسرائيلية على شقة سكنية وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة .

وأطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي نيرانها جنوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما نسف جيش الاحتلال منازل سكنية في بيت لاهيا شمالي القطاع.

وأفادت المصادر بتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على منطقة الصفطاوي شمال غربي مدينة غزة.

واستشهد 6 مواطنين، بينهم نساء وأطفال، الليلة، بقصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو سمرة شرقي دير البلح وسط قطاع غزة

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الطفلة آمنة المفتي، مساء أمس السبت، بعد قصفها من طائرات الاحتلال أمام مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال تستهدف مستشفى العودة شمالي قطاع غزة، تزامنا مع سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت شمالي القطاع.

وأطلقت طائرات الاحتلال المروحية النار في منطقة تمكين المرأة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مبان سكنية غربي جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن جيش الاحتلال فجّر روبوت مفخخ محيط مستشفى كمال عدوان شمال غزة.

يذكر أن طائرات الاحتلال كانت قد قصفت في آخر ساعات الليلة الماضية، منزلا لعائلة، في شارع المزرعة شرق مدينة دير البلح، ما أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين، بينهم أطفال ونساء.





وجرى نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، فيما تواصل طواقم الإنقاذ البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

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