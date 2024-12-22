قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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العالم الرقمي
اقتصاد
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13 شهيدا جراء قصف اسرائيلي متواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم
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قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف لمنازل بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة
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10 شهداء جراء القصف الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم
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انتشال 6 شهداء وعدد من الجرحى من مدرسة تؤوي نازحين بحي الدرج
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قصف مدفعي واطلاق نار من آليات الاحتلال شمال مخيم النصيرات بالقطاع
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آليات الاحتلال تستهدف محيط الكلية الجامعية وجنوب تل الهوى جنوب غرب غزة
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الدفاع المدني بغزة:استشهاد 9 بقصف مدرسة تؤوي نازحين بحي الدرج في غزة
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سرايا القدس-كتيبة جنين:تفجير عبوات ناسفة كانت معدة مسبقا بآليات الاحتلال
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11 شهيدا وعدد من الجرحى بقصف اسرائيلي استهدف منزلا بدير البلح في غزة
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القوات الاميركية:اصابة احد الطيارين بعد القفز اثناء مهمة قصف في اليمن