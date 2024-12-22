مقاومو 'طولكرم وجنين' يتصدون لاقتحامات و اعتقالات الإحتلال

العالم - فلسطين

واطلق مقاومون النار، فجر اليوم الاحد، صوب قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال اقتحامها مدينة طولكرم وبلدة سيلة الحارثية بجنين شمال الضفة الغربية.

واعلنت كتيبة طولكرم في بيان عبر تليغرام أنه "بعد عودة الاتصال بأحد تشكيلاتنا القتالية أكدوا لنا تمكنهم في تمام الساعة 2:10 فجر اليوم من التصدي لاقتحام قوات العدو لمدينة طولكرم".

وأضافت أنهم تمكنوا من "إمطار الآليات المقتحمة وجنود العدو بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة".

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد السلام أبو شنب بعد اقتحام منزله في الحارة الشرقية من مدينة طولكرم.

كما واعلنت كتيبة سيلة الحارثية أن مقاوميها أمطروا قوة قناصة معززة بقوة مشاة بزخات كثيفة من الرصاص خلال محاولة تمركزها بأحد منازل المواطنين في البلدة محققين إصابات مباشرة .

واكدت تفجير عدد من العبوات الناسفة المعدة مسبقا بالآليات العسكرية المقتحمة للبلدة كما اعتقل جيش الاحتلال المواطنين مصعب زيدان ومحمد جهاد زيدان من بلدة تل غربي نابلس.

وفي الخليل اقتحم جيش الإحتلال بلدة صوريف شمال غرب الخليل واعتقل عدد من الشبان.

يتبع ..