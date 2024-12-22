هلاك و إصابات.. ضربة قاضية تلقاها العدو الصهيوني في جباليا

العالم - الإحتلال

وأظهرت بيانات وتقديرات للجيش الإسرائيلي أنه أجبر 96 ألف فلسطيني على مغادرة المخيم بالقوة و إنهدم نحو 70% من المنازل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة قد هدمت بشكل كامل.

وكتبت شبكة "القدس" الإخبارية "خلافا لأكاذيب الناطقين باسم جيش الاحتلال… المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هارئيل قال: تدمير جباليا يأتي على خلفية "خطة الجنرالات" التي دعت إلى إخراج الفلسطينيين من شمال غزة، في القيادة الجنوبية وفي الميدان هناك من يقوم بمغازلة خطيرة للخطة".



ومن الملفت هنا، هو أنه بالرغم من تواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، واستشهاد كثير من المواطنين الفلسطينيين العزل في القطاع، لكنه حسبما إعترف به الصحيفة العبرية "هآرتس"، فقد هلك 35 جنديا إسرائيليا وأصيب المئات خلال العمليات العسكرية الأخيرة لهم على مخيم جباليا ومحيطه ".

هذا وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم أمس، أن مقاوميها -وفي عملية مركبة وسط مخيم جباليا شمالي القطاع- أجهزوا على 3 جنود إسرائيليين طعنا بالسكاكين واغتنموا أسلحتهم الشخصية.

وقد اقتحم مقاومو القسام بعد ذلك منزلا تحصنت به قوة راجلة أخرى -حسب ما ذكرت الكتائب- وأجهزوا على جنديين من أفرادها عند بوابة المنزل، واشتبكوا مع بقية أفراد هذه القوة من مسافة صفر.

وفي عملية أخرى أعلنت القسام عن إلقاء قنابل يدوية إسرائيلية الصنع صوب جنود للاحتلال بجوار ناقلة جند وأوقعتهم بين قتيل وجريح وسط مخيم جباليا.

ومن جانبها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في منطقتي الخلفاء والعلمي وسط مخيم جباليا.

VC

ويأتي ذلك في وقت يؤكد فيه الجيش الإسرائيلي استمرار عملياته العسكرية في منطقة شمال قطاع غزة.