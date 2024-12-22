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العالم ينتظر حدثا فلكيا مهما خلال أيام

العالم ينتظر حدثا فلكيا مهما خلال أيام
الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

قالت وكالة وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إن كويكبا بحجم مبنى ضخم، يقترب من الأرض، مشيرة إلى أن سرعته عند الاقتراب منها ستصل إلى نحو 15 ميلا في الساعة.

العالم- منوعات

يحمل الكويكب الاسم الكودي "إكس إن 1" 2024، وهناك تحذيرات من أنه إذا اصطدم بالأرض ستكون النتائج كارثية.

ويؤكد خبراء أنه لا توجد فرصة لوقوع هذا السيناريو في الوقت الحالي، مما يطمئن سكان الأرض.

ويقول جيس لي، عالم الفلك في مرصد جرينتش الملكي، إن قطر الكويكب يتراوح بين 29 إلى 70 مترًا.

وتابع: "إذا حدث اصطدام بين هذا الكويكب والأرض سيؤدي ذلك إلى حدوث انفجار يكافئ 12 مليون طن من مادي "تي إن تي".

وتابع: "سيكون حجم المساحة التي تتعرض للتدمير نحو ألفي كيلومترا"، مضيفا: "هذا الحدث يذكر البشرية بخطورة احتمال اصطدام الأرض بكويكبات ضخمة".

يذكر أنه تم اكتشاف هذا الكويكب في الـ12 من ديسمبر الجاري، وأفادت وكالة "ناسا" أنه قريب من الأرض دون أن تبدأ تصنيفه باعتباره تهديدا لها.

وبحسب إحصائيات "ناسا"، فإن الكويكب من المتوقع أن يصل ليلة الـ24 من ديسمبر.

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