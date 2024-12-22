الاحتلال يعترف بهشاشة دفاعاته الجوية أمام الصواريخ اليمنية

العالم _ اليمن

صواريخ اليمن التي اخترقت قلب كيان الاحتلال الإسرائيلي؛ أفسدت نشوة ما اعتبره قادة الكيان نصرا تفاخروا به فوق جبل الشيخ السوري وأشهروا من هناك سعيهم لبناء شرق أوسط جديد.

واعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي بأن الدفاع الجوي ليس محكمًا وأنه قد تم بالفعل تطبيق بعض الدروس المستفادة، سواء في مجال الاعتراض أو في مجال التحذير.

كذلك نقل الإعلام العبري عن خبراء عسكرييين اسرائيليين أن الرشقات الصاروخية الأخيرة كشفت ثغرات أمنية خطيرة في أنظمة الدفاع الجوي، وخمنوا أن يكون الصاروخ الذي أطلق من اليمن جاء عبر مسار لا يمكن تشخيصه أو أن الرأس الحربي على الصاروخ يغيّر من مساره وسرعته ما لا يسمح باعتراضه.

وقال الباحث العسكري اليمني، العميد محمد الخالد، إن كيان الاحتلال الإسرائيلي يقف اليوم عاجزا عن إيقاف هذه العملية النوعية التي تستهدف الكيان الغاصب، اليوم فشلت منظومة ثاد فشلا ذريعا في إيقاف العملية النوعية ووصول الصواريخ اليمنية إلى أهدافها بدقة."

في هذا السياق قالت صحيفة معاريف العبرية إن "إسرائيل" أدركت الخطر القادم من الشرق بعد فوات الأوان. وأضاف الصحيفة أن تل أبيب عاجزة عن التصدي لهجمات اليمنيين، مشيرة الى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعاني من صعوبات في التعامل مع التهديدات اليمنية، سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي.

وشن الطيران الأميركي غارات جوية على عدة مواقع في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة غربي اليمن. وقالت القيادة الأميركية الوسطى إن الضربات الجوية ترمي الى تعطيل وتقليص عمليات استهداف السفن في البحر الأحمر.

في المقابل قالت صنعاء إن الأميركيين لم يتعلموا من أخطائِهم، وسيستمرون بحصاد الإذلال على أيدي اليمنيين، مشير الى أن أي دولة تساند الكيان الإسرائيلي في عدوانه على اليمن ستصبِح شريكة، وتتحمل تبعات قرارها.

وفي آخر التطورات في البحر الأحمر أعلن الجيش الأميركي سقوط إحدى مقاتلاته من نوع اف 18 والطيارين اللذين كانا على متنها في حادثة تبدو أنها جاءت بنيران صديقة.

وبحسب بيان صادر عن القيادة المركزية، فقد تم إنقاذ الطيارين. وتشي التقييمات الأولية إلى أن أحد أفراد الطاقم أصيب بجروح طفيفة، مشيرة الى إجراء تحقيق كامل في الحادث.