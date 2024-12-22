تصريح جديد لــ'قيادي يمني بارز' وسط الإرهاب الأمريكي ضد صنعاء

العالم - اليمن

وصرح عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي بأن "ما تفعله الولايات المتحدة ربما تكتيك حتى لا يزداد انهيار معنويات جنودها".

وتابع إن "القيادة المركزية الأميركية لن تفصح عن حقيقة سقوط الطائرة الحربية الأميركية".

وتأتي تصريحات الحوثي، بينما أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأميركية، اليوم الأحد، عن أن مقاتلة أميركية من طراز "إف 18" أسقطت، فوق البحر الأحمر بـ"نيران صديقة".

وذكر بيان القيادة الأميركية أن الحادث وقع خلال غارات جوية ضد منشآت في اليمن.

وأشار إلى أن طراد "يو إس إس غيتيسبورغ" في مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" فتح النار بالخطأ وأسقط مقاتلة "إف/إيه 18" أقلعت من الحاملة.

وأضاف أن الطيارين تمكنا من القفز بالمظلة والنجاة، وأن أحدهما أصيب بجروح.

ووقع يوم أمس، انفجار على خلفية غارتين معاديتين من الطيران الحربي الأميركي - البريطاني استهدفتا جبل عطان جنوبي العاصمة صنعاء".