انتشال جثامين أطفال ارتقوا في قصف لمدرسة بغزة

العالم - فلسطين

هي حرب الابادة الاسرائيلية المستمرة ضد غزة تتخذ أساليب مختلفة، فقد واصل جيش الاحتلال قصف جميع مناطق القطاع من الشمال مروراً بالوسط وصولاً الى الجنوب، موقعاً شهداء وجرحى.

ومع أولى ساعات الفجر استهدف جيش الاحتلال منزلاً لعائلة أبو سمرة شرق دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد ستة أشخاص وجرح آخرين.

وأعلن الدفاع المدني أن طواقمه انتشلت ثمانية شهداء وعددا من الجرحى من مدرسة 'موسى بن نصير' التي تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة، بينهم أطفال.

كما قصف جيش الاحتلال منزلاً في المخيم الجديد بمخيم النصيرات، راح ضحيته أربعة شهداء وعدد من المصابين.

إلى ذلك تواصل القصف المدفعي والجوي على مخيم جباليا وبيت لاهيا شمالي القطاع. وأطلقت مدفعية الاحتلال قنابل دخانية بشكل مكثف في منطقة الزيتون بمدينة بيت حانون شمالي القطاع.

وفي سياق أساليب الابادة المتنوعة، تعمل قوات الاحتلال على تدمير المنظومة الصحية في القطاع باستهداف جميع المستشفيات والمنشآت الطبية المتبقية في القطاع، حيث قصفت مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة، ونشرت قناصة في محيطهما.

كما أعلنت وزارة الصحة في غزة أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي طالب بإخلاء مستشفى كمال عدوان فوراً، وأنّ هناك مناشدات خرجت بالأمس من داخل المستشفى لتوفير الطعام للطواقم الطبية.