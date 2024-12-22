أمريكا تتكتم على سقوط طائرتها لحماية 'إسرائيل' من الانهيار النفسي!

العالم _ مراسلون

وقالت مراسلة قناة العالم الإخبارية، امة الصبور نجم الدين، من صنعاء، حول سقوط طائرة أمريكية فوق البحر الأحمر، إن عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، صرّح بأن القيادة الأمريكية لن تكشف عن حقيقة سقوط الطائرة الأمريكية لتجنب مزيد من الانهيار في معنويات جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وزيادة الضغط من قبل اقارب البحرية ربما.

وأشارت مراسلة العالم إلى أن هذه الحادثة لن تجد تصريحات واضحة وحقيقية من الجانب الأمريكي، حفاظاً على صورة كيان الاحتلال الإسرائيلي ومنعاً لتفاقم أزماته.

وذكرت أن الأحداث المتتالية في اليمن والمنطقة عموماً تأتي ضمن سلسلة اعتداءات إرهابية تستهدف الأمن والاستقرار في المنطقة.

ووصفت الهجمات والاعتداءات المستمرة بأنها ممارسات إجرامية خارجة عن القانون، مشيرة إلى أن التركيز الحالي على اليمن يبرز نتيجة نجاح هجمات القوات المسلحة اليمنية التي طالت عمق كيان الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

وعن الموقف الرسمي اليمني تجاه هذه التطورات، أوضحت مراسلة العالم أن الحكومة اليمنية تدين بشدة هذه الهجمات المتكررة والمتواصلة، معتبرة إياها غير شرعية وداعمة للإرهاب الذي يمارسه كيان الاحتلال الإسرائيلي.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الأمريكي أعلن عن إسقاط مقاتلة له فوق البحر الأحمر ونجاة طياريها، مدعيا أنها أسقطت عن طريق الخطأ بصاروخ أطلق من حاملة الطائرات (يو اس اس ترومان) والتحقيق جار بالحادثة. في المقابل اعترفت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بأن دفاعاتها الجوية ليست محكمة امام الصواريخ اليمنية.

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