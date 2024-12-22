قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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وثائقيات
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جيش الاحتلال يحرق منازل الاهالي في محيط مستشفى كمال عدوان
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كتائب القسام:قنصنا ضابط اسرائيلي في شارع ابو العيش بمخيم جباليا في غزة
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كتائب القسام:دمرنا ناقلة جند بعبوة العمل الفدائي بمخيم جباليا شمال القطاع
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جرحى باطلاق مسيرات الاحتلال النار بمنطقة المخيم الجديد في النصيرات بغزة
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قصف مدفعي للاحتلال يستهدف غربي النصيرات وسط قطاع غزة
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آية الله خامنئي: الشاب السوري ليس لديه ما يفقده ولابد ان يواجه المتآمرين
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آية الله خامنئي: الشاب السوري ليس لديهم ما يفقده ولابد ان يواجه المتآمرين
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آية الله خامنئي: أتوقع ظهور جماعة شريفة وقوية في سورية
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آية الله خامنئي: اليمن وحزب الله وحماس والجهاد يقاتلون بدافع الايمان
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آية الله خامنئي: ايران ليس لديها قوات بالوكالة وليست بحاجة الى ذلك