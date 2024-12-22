الدفاع المدني في غزة مدمر بنسبة 85 بالمئة

العالم - مراسلون

وقال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في مدينة غزة محمود بصل، لقناة العالم ان هناک واقع صعب جداً وتکثيف واضح لعمليات القصف واستهداف مرکز من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي علی مدينة غزة.

وأکد ان الاحتلال الاسرائيلي يمارس سياسة القصف بشکل ممنهج، بحيث شهدنا قبل ايام استشهاد 7 أطفال في آن واحد.

وأوضح محمود بصل انه في الهدنة السابقة کانت خطة الدفاع المدني هي خطة 100 يوم، لانتشال جثامين الناس من تحت الانقاض وکانت لدينا بعض المعدات، لکن اليوم ليس لدينا اي شئ وهناک انهاک واضح للمنظومة، حيث تم تدمير 85 بالمئة من المنظومة ولو حدثت أي تهدئة دون ادخال المخدرات، فلن يجدي الامر نفعاً للدفاع المدني.

يأتي ذلك بينما يترقب الشارع الفلسطيني الأخبار المتعلقة بالتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.