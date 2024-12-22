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مراسل قناة العالم:

الصواريخ اليمنية معضلة 'إسرائيل' الكبرى

الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

أكدت تقارير إعلامية عبرية أن الصواريخ اليمنية باتت تشكل تهديدا استراتيجيا كبيرا للاحتلال الإسرائيلي، بعد أن تمكنت من اختراق المنظومة الدفاعية وإصابة أهداف حساسة في عمق كيان الاحتلال في الأراضي المحتلة.

العالم _ مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم الإخبارية، فارس الصرفندي، من رام الله، أن الإعلام العبري اليوم يركز بشكل كبير على الصواريخ اليمنية، باعتبارها المعضلة الكبرى التي تواجه الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مراسل العالم إن وسائل الإعلام الإسرائيلية، بما فيها صحيفة "كالكاليست"، أبرزت خبر إطلاق صاروخين باليستيين من اليمن، تمكنا من اختراق المنظومة الدفاعية الجوية الإسرائيلية وإصابة مدينة حيفا ومدرسة في "رمات غان".

وأشار إلى ما نشرته هذه الصحيفة حول تطوير هذه الصواريخ، حيث قالت أنها "يمنية ولكنها حدثت وطورت بتكنولوجيا إيرانية مما جعلها أكثر دقة وفاعلية في إصابة الأهداف."

ونقل مراسل قناة العالم عن الصحيفة العبرية قولها إن "نتائج التحقيقات الأولية التي نشرت بعد الضربات اليمنية، تشير إلى أن هذه الصواريخ باتت تشكل تهديداً متزايداً للاحتلال، مما يضطره إلى إعادة تفعيل الأنظمة الدفاعية السابقة، وهو ما سيرفع تكلفة العمليات العسكرية الخاصة بالاعتراضات الجوية."

وأكد مراسل قناة العالم أن هذا التصعيد يشكل أزمة حقيقية للاحتلال الإسرائيلي، ليس فقط بسبب تهديد الصواريخ اليمنية، بل أيضاً بسبب وقوف اليمن على ممر مائي مهم جدا للاحتلال وهو البحر الأحمر.

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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