قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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17 اصابة باطلاق مسيّرة للاحتلال قنبلة بمدرسة في مخيم النصيرات الجديد
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سرايا القدس تدعو للاضراب وتسيير مسيرات احتجاجا على محاصرة مخيم جنين
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الاحتلال يستهدف خزانات الوقود بمستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة
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الاحتلال ارتكب 4 مجازر بقطاع غزة خلال 24 ساعة ووصل 32 شهيدا للمستشفى
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ارتفاع عدد ضحايا العدوان على قطاع غزة الى 45259 شهيدا و 107627 مصابا
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كتائب القسام:استهدفنا قوة صهيونية من 9 جنود داخل منزل غرب مخيم جباليا
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جيش الاحتلال يحرق منازل الاهالي في محيط مستشفى كمال عدوان
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كتائب القسام:قنصنا ضابط اسرائيلي في شارع ابو العيش بمخيم جباليا في غزة
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كتائب القسام:دمرنا ناقلة جند بعبوة العمل الفدائي بمخيم جباليا شمال القطاع
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جرحى باطلاق مسيرات الاحتلال النار بمنطقة المخيم الجديد في النصيرات بغزة