ميقاتي يحمل الإحتلال مسؤولية الخروقات للقرار 1701 ويطالب بوقفها

العالم – خاص بالعالم

شكلت زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزيف عون إلى القطاع الشرقي في جنوب لبنان وتفقده بلده الخيام مطّلعا على حجم الأضرار التي نجمت عن الإعتداءات الإسرائيلية شكلت رسالة واضحة للإحتلال الاسرائيلي على تأكيد لبنان عدم تفريطه بسيادته وحماية أرضه من أي إعتداء وبسط شرعيته على كامل الحدود مع فلسطين المحتلة.

محملاً الإحتلال مسؤولية الخروقات للقرار 1701 ، مطالبا الاحتلال بوقف التدمير الممنهج للمنازل في قرى الحافة الامامية وانسحابه من كل الأراضي التي دخلها قبل وبعد وقف إطلاق النار.

وقال ميقاتي:" على لجنة المراقبة التي أنشئت من جراء الإجراءات المطلوبة لتنفيذ 1901 ان تقوم بدورها الكامل والضغط على العدو الاسرائيلي بوقف كل الخروقات الحاصلة ووقف الدمار الذي حصل ومن ثم الإنسحاب الفوري من الأراضي التي توغل داخلها الجيش الاسرائيلي".

الأوساط المتابعة اعتبرت زيارة ميقاتي الى قرى قضاء مرجعيون محطة متقدمة وعلى الدولة ومؤسساتها القيام بما يلزم لتدعيم صمود الجنوبيين وتأمين العودة الآمنة والكريمة الى قراهم".

وقال رفعت بدوي رئيس الندوة الوطنية اللبنانية:" هذه الزياره التي قام بها الرئيس نجيب ميقاتي وقائد الجيش هي زيارة مثمنة لكن يجب أن تستتبع بعمل جاد من قبل الحكومة ولو كانت تصريف الاعمال لإعاده المهجرين أو إعادة سكان الجنوب الى بيوتهم بشكل جدي، على الحكومة رغم أهميتها لهذه الزيارة العمل على تثبيت وقف النار وعودة المهجرين وقياده عملية إعادة الاعمار من أجل عودة لبنانية أرض الجنوب".

وكان ميقاتي وقائد الجيش قد زار مقر قيادة الفوج السابع للجيش اللبناني في قضاء مرجعيون، ومن ثم انتقل للقاء قائد قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان في بلده ابن الصقر وسط تأكيد منه على القوات الدولية الضغط على"اسرائيل" لوقف خروقات يشار الى أن الإحتلال الاسرائيلي كان قد رفع علم الكيان على مدخل بلدة الناقورة، فيما أقام سواتر ترابية في بلدة مارون الراس وأيضا أعاد الحاجز العسكري وتمدده باتجاه بلده عين عرب في القطاع الشرقي هي زيارة تحمل رساله مزدوجة الأبعاد في الأولى تأكيد على حق المقاومة في الدفاع عن الأرض وفي الثانية حق الدولة بالحفاظ ومؤازرة شعبها وايضا عدم السماح لخرق سيادتها الوطنية.

تقرير/ حسين عز الدين مراسل العالم في بيروت

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