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كيف ستكون العلاقات السورية اللبنانية القادمة رغم إختلاف الفكر السياسي بينهما

الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

أكد د. غسان جواد وهو كاتب ومحلل سياسي أن ملف العلاقات بين لبنان وسوريا شائك تاريخيا.

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ولفت جواد إلى أن لبنان يريد ويحتاج دائما لأفضل العلاقات مع سوريا والأمر يتعلق بالنظام الحاكم في سوريا ومقاربته كدولة كبيرة تحيط بلبنان من الشمال والشرق، وهنالك تداخل اقتصادي وامني وسياسي.

ونوّه جواد إلى أنه اليوم في ظل الحالة الجديدة هنالك إعاده فرز فمن كانوا ينتقدون علاقة القوى اللبنانية بالنظام السوري السابق نجد أنهم اليوم يزورون دمشق ويحاولون ربط علاقات جديدة مع سوريا، وربما يتعرضون لانتقادات وفق اللعبة التقليدية اللبنانية ولكن من حيث المبدأ فإن العلاقات اللبنانية السورية تواجهها تحديات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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