شاهد: ترحيب شعبي ورسمي كبير بعودة التيار الكهربائي الى صنعاء

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ترحيب شعبي ورسمي كبير بعد اعادة التيار الكهربائي الى العاصمة صنعاء بعد انقطاعه نتيجة استهداف منظومات الكهرباء والطاقة المركزية بالعاصمة صنعاء بغارات لمقاتلات العدوان الامريكي الاسرائيلي. الذي عمد الى اخراجها عن الخدمة بهدف زيادة معاناة اليمنيين وثنيهم عن مساندة غزة.

وقال نائب وزير الطاقة والكهرباء والمياه اليمني،عادل بدر " تم استهداف محطتي كهرباء حزيز وذهبان المركزيتين جنوب وشمال العاصمة صنعاء والهدف من هذا الاستهداف هو اقلاق السكينة العامة، واخراج منظومات التوليد عن الخدمة واستهداف الشعب اليمني بشكل عام، الحمد لله بجهود الفنيين تم اعادة التيار الكهربائي في فترة وجيزة وهذا يدل على نباهة وحسن كوادر الكهرباء".

الجهات المعنية تؤكد استمرارها في مواصلة الخدمة بعد استنفار كافة الجهود والامكانيات واعادة التيار مشيدين بالدور البارز للكوادر الفنية والطوارىء بوازارة الكهرباء وسط تأكيدات رسمية على ان هذه الاعتداءات لن تثني اليمن عن اسناد فلسطين. وان اعادة التيار بوقت قياسي يبرهن قولا وفعلا ان لستم وحدكم .

بدوره قال مدير عام لمؤسسة العامة للكهرباء باليمن، مشعل الريفي" المؤسسة تقوم بواجبها بكل ما تستطيع من اجل ضمان استمرار الخدمة للمواطنين كحق من حقوقهم الاساسية التي اقرتها الاديان السماوية والتشريعات الدولية، من حق المواطنين هذه الخدمات الاساسية التي تمس حياتهم وعندما يستهدفها العدو نحن لا نسلم ولا نستسلم".

يأتي ذلك في اطار مواجهة العدوان الامريكي الاسرائيلي الذي يستهدف المقدرات والاعيان المدنية والمنشأت الخدمية دون اعتبار للقوانين الدولية والاعراف الانسانية. واعتماد العقاب الجماعي للشعوب الحرة.