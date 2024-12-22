العالم - روسيا

وتواصل قوات "الشمال" القضاء على فلول الجيش الأوكراني والتصدي لهجمات على قرى وبلدات إسكاندرية، فيكتوروفكا، كوسيتسا، كوريلوفكا، ليبيديفكا، ليونيدوف، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، نيكولايفكا، نيكولاييفو دارينو، نوفايا سوروتشينا، روسكوي بوريتشنويه، سفيردليكوفو وتشيركاسكايا كونوبيلكا، الحدودية المتطرفة.

وجهت القوات الروسية ضربات لتجمعات الجيش الأوكراني في مدن وبلدات غويفو، كروغلينكويه، ميلوفوي، نيكولسكي، ستارايا سوروتشينا، باسوفكا، بيلوفوديه، فودولاغي، جورافكا في مقاطعة سومي المحاذية لمقاطعة كورسك شمال شرق أوكرانيا.

بلغت خسائر قوات كييف خلال 24 ساعة 260 عسكريا، ودبابتين إحداهما "ليوبارد" ألمانية و11 مدرعة ومحطة حرب إلكترونية و6 مدافع.

بلغت خسائر العدو منذ بدء هجومه على كورسك في الـ6 من أغسطس الماضي 43010 أفراد، و251 دبابة، ومئات المدرعات والمدافع وراجمات الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي و79 محطة حرب إلكترونية وعشرات محطات الرادار وغيرها من الأسلحة والمعدات.