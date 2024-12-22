مسؤول سعودي كبير يلتقي "البرهان" في السودان

العالم - السعودية

واستقبل البرهان نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، في مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، والتي اتخذتها قيادة الجيش السوداني، عاصمة إدارية بعد اندلاع الحرب.



وعقد رئيس مجلس السيادة السوداني اجتماعا مع نائب وزير الخارجية السعودي، بحضور وزير الخارجية السوداني علي يوسف.



وتطرق اللقاء لمسيرة العلاقات السودانية السعودية وسبل تعزيزها وترقيتها ومجالات التعاون المشترك بين السودان والمملكة العربية السعودية، خاصة أن البلدين تربطهما علاقات تعاون وثيقة في مختلف المجالات بحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي في السودان.



وأكد نائب وزير الخارجية السعودي حرص بلاده على استتباب الأمن والاستقرار في السودان.

وكانت السعودية مع تفجر المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، طرحت مبادرة لإيقاف الحرب، إذ وقع الطرفان في 11 مايو 2023، بمدينة جدة، اتفاقا ينص على "حماية المدنيين والامتناع عن استخدام المرافق العامة والخاصة لأغراض عسكرية".



لكن لم يتم تنفيذ الاتفاق إذ يتهم كل طرف الآخر بعدم التنفيذ في حين فشلت دعوات ومطالبات دولية وإقليمية في إعادة الطرفين إلى منبر جدة.



وفي وقت سابق، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن عام 2024 كان عامًا مميتًا على كافة الأصعدة بالنسبة للسودانيين، بما تخلله من تصاعد خطير للجرائم والانتهاكات ضد المدنيين في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة في السّودان، وما رافقه من تفاقم للأوضاع الإنسانيّة فيها نتيجة الحرب المستمرّة منذ 19 شهرًا، في ظل انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي.



وأضاف المرصد الأورومتوسطي أن مناطق النزاع في السودان، لا سيما دارفور وكردفان، تشهد منذ أشهر انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بحيث يتعرض المدنيون فيها للقتل العمد، والتهجير القسري والتجويع، ويرتكب المقاتلون بحقهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وسط صمت دولي، وهو ما ساهم على مدار السنوات الماضية في استمرار هذه الانتهاكات وتفاقم الأزمة الإنسانية، وضاعف من معاناة ملايين المدنيين في السودان.



وأشار الأورومتوسطي إلى أن التقديرات تبين أن عدد الأشخاص الذين قتلوا في السودان نتيجة الصراع الداخلي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، يقدر بـأكثر من 130 ألف شخص، ما يجعل هذا النزاع من أكثر الصراعات الدّموية في العالم في العصر الحديث.