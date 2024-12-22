عراقجي ونظيره اليمني يناقشان الاوضاع في المنطقة

العالم - اليمن

وأدان وزير الخارجية الايراني خلال اتصال هاتفي مساء اليوم الاحد مع نظيره اليمني هجمات الولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الصهيوني على اليمن، مؤكدا ان ما ترتكبه الولايات المتحدة من انتهاك صارخ لمبادئ وقواعد القانون الدولي، نيابة عن الكيان الصهيوني وحلفائه يأتي في إطار خطتهم المشتركة لتدمير وإضعاف الدول الإسلامية والمهيمنة على المنطقة.

وثمن وزير الخارجية مقاومة الشعب اليمني المشرفة ودعمه للشعب الفلسطيني المظلوم، وأضاف: "إن الكيان الصهيوني، رغم كل جرائمه واعتداءاته، وتمتعه بالدعم اللامحدود من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى، انه لم يتمكن من تحقيق أهدافها الخبيثة."

كما قدم وزير خارجية الجمهورية اليمنية جمال أحمد علي عامر تقريراً عن آخر التطورات في هذا البلد، وأشاد بدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحكومة وشعب اليمن ضد عدوان الأعداء. .

وأضاف احمد علي عامر: "إن مسعى أمريكا وإسرائيل هو وضع المنطقة تحت سيطرتهما، وعلى الدول والأمم الإسلامية الكبرى أن تستخدم قدراتها الهائلة لمنعها من تحقيق أطماعها".