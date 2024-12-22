تقدم محادثات القاهرة بشأن صفقة وقف النار في غزة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

تقدم ملحوظ في مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، وسط تحفظات من الجانب الإسرائيلي ودراسة معمقة من الجانب الفلسطيني.

مصادر فلسطينية أفادت بحدوث تقدم في المحادثات بالقاهرة، مع التنازل عن مطلب الانسحاب الكامل من غزة، فيما نوقشت قضايا تتعلق بفتح معبر رفح وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من محور نتساريم، وعودة النازحين إلى شمال القطاع والانسحاب التدريجي من محور فيلادلفيا.

هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن وزير التعاون الإقليمي ديفيد إم سالم قوله إنه لا يوجد لإسرائيل ما يمكن أن تتشدد حياله بخصوص قضية إنهاء الحرب لأنه لا يوجد شيء اسمه نهاية الحرب بشكل فعلي، مؤكدا إمكانية موافقة الكيان على خروج الجيش وضرورة إعادة الأسرى دفعة واحدة وإنهاء الاستيطان في غزة وعودة المختطفين التي ستمكنهم من دخول القطاع مجددا شريطة أن يبقى محور فيلادلفيا تحت سيطرة جيش الاحتلال.

في السياق ذاته أفادت مصادر فلسطينية أنه رغم عدم التوصل إلى اتفاق بشأن هوية الأسرى الذين سيطلق سراحهم فإن القائمة ستضم نحو 400 إسم لمن يقضون 25 عاما وأكثر في السجون الإسرائيلية.

المصادر أكدت أن عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة ستكون ممكنة في إطار آلية بإشراف مصري قطري، وفي الوقت نفسه سيتم زيادة كميات المساعدات الإنسانية المتدفقة إلى قطاع غزة بـ500 شاحنة كل يوم.

الحديث يتواتر عن وقف إطلاق النار في غزة وسط تقارير توضح أن الاتفاق سيكون على مرحلتين في الغالب، المرحلة الأولى من الاتفاق ستستمر من 43 إلى 60 يوما وهي فترة انتقالية من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تشمل أمورا أخرى منها الإفراج عن الجنود الإسرائيليين الأسرى الأحياء منهم والأموات.

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