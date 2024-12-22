قائد الثورة: الغرب يخلق الفوضى ويظن انه انتصر في سوريا

العالم – بانوراما

ولدى استقباله جمعا من المنشدين والشعراء في ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام قال آية الله خامنئي إن إيران ليس لديها قوات تقاتل بالنيابة عنها في المنطقة، ولو أرادت التحرك يوما، فلن تكون هناك حاجة لأي قوة تقوم بذلك نيابة عنها.

وأضاف آية الله خامنئي أن مخطط أميركا للسيطرة على الدول هو إما الاستبداد أو نشر الفوضى.

واعتبر سماحته أن ظهور مجموعة قوية من الشباب الغيورين في سوريا هو توقع للأحداث الأخيرة في هذا البلد، مضيفا ان مستقبل المنطقة سيكون أفضل من حاضرها.

وتستضيف هذه الحلقة من برنامج "بانوراما" طهران من الدبلوماسي الإيراني السابق د.هادي السيد افقهي ومن بغداد الباحث السياسي محمد الكحلاوي.. وتناقشهم هذه الأسئلة:

- حول مواقف قائد الثورة من أن برنامج أميركا للسيطرة على الدول يعتمد على أحد أمرين: إما خلق الاستبداد أو نشر الفوضى والاضطراب..ماذا يعني قائد الثورة في ذلك؟

- قائد الثورة أكد أن الأميركان أوجدوا الفوضى في سوريا، وهم الآن يظنون أنهم حققوا انتصارا.. ما هي آفاق المرحلة القادمة في سورية بعد التدخل الأميركي والفوضى التي يتوقون إليها؟

- آية الله خامنئي اشار إلى أن هناك من يقول ويكرر إن الجمهورية الإسلامية فقدت قواها الوكيلة في المنطقة!..وأن الجمهورية الإسلامية ليس لديها قوى بالوكالة.. ما هو الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء؟

- موقف قائد الثورة من المواقف الأخيرة والاتهامات لإيران بأنها تتخذ محور المقاومة لتنفيذ رؤيتها.. هل هي مرحلة جديدة من تثبيت النقاط على الحروف؟

- وهنا يؤكد قائد الثورة أن اليمن وحزب الله وحماس والجهاد يقاتلون انطلاقا من رؤيتهم وأهدافهم وعقيدتهم وهم لا ينوبون عن إيران.. هل هو رد على تلك الاتهامات التي ساقها الإعلام مؤخرا؟

- وحول التطورات في سوريا توقع قائد الثورة أن يشهد المستقبل ظهور مجموعة شريفة وقوية في سوريا.. ماذا يحمل هذا الموقف في طياته؟

- ما هي رؤية محور المقاومة في المنطقة تجاه الأحداث المتسارعة؟

- وكيف سيتخطى تلك المرحلة؟ وهل نحن أمام استراتيجيات جديدة ستطبع وجه المنطقة من جديد؟

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