"كمائن الصمود".. إصطياد جنود الإحتلال في عرين الأسود + فيديو

العالم - فلسطين

وافتتحت المشاهد برسالة وجها مقاوم للاحتلال، يتوعدهم بها بالقتال حتى تحرير فلسطين.

وتضمنت المشاهد استهداف دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافاه"، في حارة الدقعة، حيث أُصيبت إصابة مباشرة، إضافة لاستهداف ناقلة جند في ساحة الخلفاء الراشدين.

وأظهرت المشاهد قنص الكتائب لجندي من جيش الاحتلال في شارع أبو العيش وسط جباليا، ثم تفجير عبوة أرضية بمجموعة جنود الاحتلال.

وبينت المشاهد خروج أحد المقاومين من بين ركام المنازل المدمرة، حاملاً لقذيفة، الذي استهدف بها قوة خاصة من جيش الاحتلال غرب جباليا البلد.

ووجه مقاوم آخر رسالة ثانية لقائد أركان جيش الاحتلال "هرتسي هليفي" قال فيها إن سحب واحد من الألولية التي تعيث إجراماً في شمال قطاع غزة، دون تحقيق أي هدفٍ سوا قتل الأطفال والنساء، مع تأكيد المقاوم على الصمود في شمال القطاع ومواجهة جيش الاحتلال.

تواصل المقاومة الفلسطينية خوض معارك ضارية في قطاع غزة خاصة في المناطق الشمالية، التي توغلت فيها قوات الاحتلال وشنت عملية إبادة طالت المباني والمدنيين.