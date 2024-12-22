قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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مصادر طبية: 46 شهيدا في غارات اسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الاحد
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7 شهداء نتيجة قصف الاحتلال خيام النازحين في مواصي خانيونس
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مصادر لبنانية: جيش العدو الاسرائيلي نفذ عمليات نسف كبيرة في بلدة كفركلا
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الاعلام العبري: اصابة 3 جنود بانفجار عبوة ناسفة بدبابة وسط قطاع غزة
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البنتاغون يزعم سقوط احدى مقاتلاته بالخطأ وصنعاء تؤكد اسقاطها بالصواريخ
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العميد يحيى سريع: العملية أدت إلى إسقاط طائرة إف 18 أمريكية
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العميد يحيى سريع: سنستخدم حقنا الكامل في الدفاع عن البلد
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العميد سريع: نجدد التأكيد على إستعدادنا للتصدي لأي حماقة أمريكية بريطانية
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العميد سريع: حاملة الطائرات الامريكية إنسحبت من موقعها السابق
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العميد يحيى سريع: نفذنا العملية النوعية بـ8 صواريخ مجنحة و17 طائرة مسيرة