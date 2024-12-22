ترامب سينشئ منظومة دفاع صاروخي جديد في الولايات المتحدة

العالم-الامريكيتان

وصرح ترامب خلال مؤتمر "نقطة تحول الولايات المتحدة" الذي يقام في ولاية أريزونا، أنه سوف يأمر الجيش بالبدء في بناء درع دفاعية صاروخية كبيرة (قبة حديدية) ستصنع بالكامل في الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب، أن الرئيس الأمريكي الراحل دونالد ريغان كان يعتزم بناء نظام دفاع صاروخي مماثل، إلا أن الجيش الأمريكى كان يفتقر إلى التكنولوجيا اللازمة، حسب قوله.

وأعرب دونالد ترامب عن ثقته في أن القدرات الدفاعية الحالية تسمح للولايات المتحدة بـ"إصابة الإبرة في السماء".

يذكر أن حفل تنصيب المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، سيتم في الـ20 من يناير القادم بالبيت الأبيض.