ترامب يرشح الملياردير ستيف فينبرغ لمنصب نائب وزير الدفاع الأمريكي

العالم-الامريكيتان

وكتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، يوم الأحد، أن "ستيفن فينبرغ سيعمل نائبا لوزير الدفاع وسيساعد على جعل البنتاغون عظيما من جديد".

ووصف ترامب فينبرغ بأنه "رجل أعمال ناجح للغاية"، مضيفا أنه سيعمل مع بيت هيغسيث الذي رشحه ترامب في وقت سابق لمنصب وزير الدفاع.

يذكر أن رجل الأعمال والمستثمر ستيف فينبرغ البالغ 64 عاما من العمر هو أحد المؤسسين والمدير التنفيذي لشركة Cerberus Capital Management الاستثمارية. وخلال ولاية ترامب الأولى كان رئيسا للمجلس الاستشاري للاستخبارات.

وتقدر مجلة "فوربس" ثروته بـ 5 مليارات دولار.