'غزة تُباد'.. الاحتلال يواصل جرائمه وإبادته الجماعية لليوم 444

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "وكالة سند للأنباء" قالت مصادر طبية فلسطينية، إن 50 فلسطينيا استشهدوا وأصيب العشرات في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر الأحد.

بينما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن حصيلة العدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة، ارتفعت إلى 45 ألفًا و259 شهيدًا، بالإضافة لـ 107 آلاف و627 إصابة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023م.

وحسب الوكالة، فأن آليات إسرائيلية أطلقت نيرانها بكثافة على مستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وكان المستشفى قد تعرض في وقت سابق أمس الأحد للاستهداف، ما أدى لانقطاع الكهرباء عنه، بينما وجّه المحاصرون داخله نداء استغاثة مؤكدين أنهم مهددون بالموت جوعا أو بنيران الاحتلال.

آخر التطورات والأحداث الميدانية..

استشهد فلسطينيان وأصيب 30 آخرين، إثر استهداف طيران الاحتلال الحربي لعناصر تأمين المساعدات في منطقة المواصي الساحلية غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وواصلت قوات الاحتلال نسف وحرق المنازل السكنية غرب مخيم جباليا شمال غزة. بينما شنّ طيران الاحتلال غارة جديدة على المخيم الجديد بالنصيرات.

وأفاد سكان محليون أن غارتين إسرائيليتان استهدفتا محيط مسجد حسن البنا في المخيّم الجديد شمالي النصيرات وسط قطاع غزة، وثالثة استهدفت شمالي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وسُمع دوي انفجار في المناطق الشمالية من قطاع غزة؛ ناتج عن عمليات نسف مبانٍ ينفذها جيش الاحتلال.

والليلة الماضية، أعلنت مصادر طبية فلسطينية، أن 10 شهداء ارتقوا منذ صباح الأحد، جراء قصف الاحتلال على شمال مخيم النصيرات وسط القطاع. مستدركة: "وما زال هناك مفقودين لم تستطع الطواقم الوصول إليهم".

وصرحت مستشفى العودة: "طواقمنا تتمكن برفقة طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى منطقة مخيم النصيرات الجديد وانتشال 4 شهداء و12 إصابة علمًا أن المنطقة التي وصلوا إليها كان يتواجد بها قوات الاحتلال منذ صباح اليوم (الأحد)".

واستهدفت زوارق الاحتلال الحربية بعدد من القذائف، غرب المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع. بينما شنّ طيران الاحتلال غارة جوية على شمال مخيم النصيرات.

وأطلقت طائرات مسيّرة إسرائيلية "كواد كابتر" النار في جباليا البلد، شمالي قطاع غزة. بينما واصلت مدفعية الاحتلال قصف محيط مستشفى كمال عدوان.

وقال مراسل "وكالة سند للأنباء"، إن آليات إسرائيلية تحاصر مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة وتطلق النار على أقسام المستشفى. كما تواصل قصف منطقة النزلة غربي جباليا شمالي القطاع.

وأطلقت آليات الاحتلال، النار في محيط منطقة الصفطاوي وشارع الجلاء شمال غربي مدينة غزة. بينما نسفت قوات الاحتلال منازل سكنية جنوب حي تل الهوا جنوب غربي المدينة.

وقصفت قوات الاحتلال، مساء الأحد، خيام النازحين في منطقة مواصي خانيونس، جنوبي قطاع غزة؛ ما أدى لارتقاء 7 شهداء وإصابة آخرين، بعد تدمير وإحراق خيامًا كانت تؤوي نازحين من عائلة النمس.

ونوه مراسل "وكالة سند للأنباء" إلى اشتعال النيران في خيام النازحين جراء الاستهداف الإسرائيلي في محيط المستشفى البريطاني في مواصي خان يونس.

وكان سكان محليون، قد أفادوا بأن طائرات الاحتلال الحربية شنّت غارة في محيط المستشفى البريطاني في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن الطواقم الطبية انتشلت شهيدة و5 إصابات من المكان المستهدف بالقرب من مستشفى البريطاني بمواصي خانيونس جنوب القطاع.

وصرح الدفاع المدني، بأن مواطنًا استشهد وأصيب آخر جراء استهداف إسرائيلي بالقرب من "محطة العطار" على طريق البحر غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد طفل، مساء الأحد، بنيران الاحتلال الإسرائيلي داخل مدرسة تؤوي نازحين شمال غربي مخيم النصيرات، وسط القطاع.

ونسفت قوات الاحتلال عددًا كبيرًا من المنازل في محيط مسجد حسن البنا بمخيم النصرات وسط قطاع غزة. بينما أطلقت زوارق الاحتلال عددا من القذائف غربي المخيم، تزامنًا مع قصف مدفعي شمال غربي المنطقة.

وقصفت مدفعية الاحتلال مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. بينما أطلقت آليات الاحتلال النار على المخيم الجديد شمالي النصيرات.

ونوه مراسل "وكالة سند للأنباء" إلى أن طائرات الاحتلال قصفت منزلًا خلف مسجد صلاح الدين بحي الزيتون شرق غزة. تزامنا مع غارة أخرى شرقي المدينة.

وأُبلغ عن مصابين جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة مرتجى بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.