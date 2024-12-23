الإثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤
٠٦:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

برلماني لبناني: ثبات المقاومة مع الجيش والشعب هو الذي يقدم الحماية

برلماني لبناني: ثبات المقاومة مع الجيش والشعب هو الذي يقدم الحماية
الإثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب إبراهيم الموسوي إلى أن "إسرائيل" تستبيح لبنان وتدمّر البيوت، واللبنانيين جميعًا مدعوون لإدانة ما يحصل من ارتكابات واعتداءات، ونحن ما زلنا نؤمن أن ثبات المقاومة مع الجيش والشعب هو الذي يقدم الحماية".

العالم-لبنان

جاء ذلك خلال حفل تأبيني في بلدة حورتعلا، لمناسبة ذكرى أربعين الشهيد على طريق القدس عبد الله عباس حجازي، وقال: "نحن نعطي فرصة لكن للصبر حدود، وبعد انتهاء المهلة، المطلوب أن يكون هناك موقف واضح". وأضاف "أما دعاة السيادة قد ابتلعوا ألسنتهم حيال ما يحصل من خروقات، ويبقى الموقف هو أننا ثابتون في مواقعنا، وخسارتنا لبعض قادتنا لا يعني أن كل شيء قد انتهى، ويكفينا شرفًا أننا قدّمنا الإسناد لغزة وفلسطين".

وتابع الموسوي: "استطعنا أن نفشل مخطط الأعداء، صحيح أننا تلقينا خسارات كبيرة باستشهاد السيد حسن نصر الله، وقدّمنا أغلى ما عندنا، ولكن سوف تكشف الأحداث والأيام بأن مجاهدي وشهداء المقاومة الإسلامية قدّموا ملاحم أسطورية في معارك الجنوب لم تخطر على بال".

وألقى شقيق الشهيد حسن حجازي كلمة العائلة، والختام بمجلس عزاء حسيني.

روابط ذات صلة

الى أين وصل سباق انتخاب الرئيس في لبنان؟

أهالي بلدة بلاط يعودون الى منازلهم المدمرة في جنوب لبنان

الاحتلال يواصل خروقاته لوقف العدوان على لبنان.. ما هي تبعات هذه الاجرام؟