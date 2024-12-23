قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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4 شهداء وعدد من الجرحى بقصف اسرائيلي على المخيم الجديد شمال النصيرات
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كتائب شهداء الاقصى:سيطرنا على طائرة كواد كابتر شمال مخيم النصيرات
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الاحتلال يعتقل اكثر من 60 فلسطينيا في حملة اعتقالات بمخيم الفوار بالخليل
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شهيدان بنيران الاحتلال في مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط القطاع
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اعلام الاحتلال:الفرقة 162 من الجيش الاسرائيلي تكبدت 235 قتيلا منذ 7 اكتوبر
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قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف مناطق بجباليا تزامنا مع هجمات بالمروحيات
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جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف لمباني سكنية بحي الجنينة شرقي رفح بغزة
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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مخيم الفوار جنوب الخليل
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شهيدان ومصابون بغارة استهدفت سيارة في المواصي غربي خانيونس
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قصف مدفعي غرب المخيم الجديد شمال النصيرات وسط قطاع غزة