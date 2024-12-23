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خمسة شهداء وعشرات الإصابات بقصف مناطق متفرقة لقطاع غزة

خمسة شهداء وعشرات الإصابات بقصف مناطق متفرقة لقطاع غزة
الإثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

استشهد خمسة مواطنين وأصيب العشرات، فجر اليوم الإثنين، بقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)" باستشهاد مواطنين فلسطينيين وإصابة 19 آخرين أحدهم بجروح خطيرة جراء قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين في مواصي مدينة رفح، جنوب القطاع.

وأضافت أن مواطنين فلسطينيين استشهدا وأصيب عدد آخر في قصف للاحتلال استهدف مركبة مدنية في منطقة المواصي غرب محافظة خان يونس

كما استشهد مواطن جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة الجندي في منطقة الشعف شرق محافظة غزة.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لبنايات سكنية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، تزامنا مع إطلاق نار من قبل الآليات العسكرية المتمركزة في منطقة الصفطاوي، إضافة لغارات جوية متواصلة شمال وجنوب محافظة غزة.

كما نسفت قوات الاحتلال عددًا من المنازل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 45,259 مواطنا، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 107,627 آخرين، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الشوارع.

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