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شهداء ومصابون بقصف طائرات الاحتلال الحربية النصيرات وسط غزة

شهداء ومصابون بقصف طائرات الاحتلال الحربية النصيرات وسط غزة
الإثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

استشهد وأصيب عدد من المواطنين، صباح اليوم الاثنين، في قصف طائرات الاحتلال الحربية النصيرات، وسط قطاع غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

شهداء ومصابون في قصف الاحتلال النصيرات وسط القطاع

وأفاد مراسلو "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد أربعة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين، بقصف الاحتلال منطقة المخيم الجديد شمال غرب مخيم النصيرات.

كما استشهد مواطن، وأصيب آخرون، جراء إطلاق الاحتلال الرصاص الحي صوب مدرسة تؤوي نازحين شمال غرب المخيم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 45,259 مواطنا، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 107,627 آخرين، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الشوارع.

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