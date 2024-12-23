الأدميرال تنكسيري: قواتنا المسلحة جاهزة للدفاع عن البلاد

العالم - ايران

وقال الادميرال تنكسيري في تصريحه اليوم الاثنين خلال ملتقى "الصلاة" المقام على متن السفينة الحربية "الشهيد رودكي" العابرة للمحيطات: أن قواتنا المسلحة كلها مستعدة ومتكاتفة بقلب واحد، تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة للدفاع عن كيان البلاد في الحدود البرية والمائية.

واضاف: نحن فخورون بأن نكون في القوات البحرية التابعة للحرس الثوري ، في مياه الخليج الفارسي، خداما للشعب ومدافعين عن بلدنا.

وحيّا ذكرى شهداء الثورة الإسلامية وجبهة المقاومة، وقال: يسعدنا أن نستضيف اليوم ملتقى "الصلاة" الثاني في القوات البحرية للحرس الثوري، وبجهود ممثلية الولي الفقيه في الحرس الثوري.

واعتبر الادميرال تنكسيري، "الصلاة" رمز القوة والثبات والصلة بين الإنسان والباري تعالى وأوضح: هذه الفريضة الإلهية تُركِع الأعداء.