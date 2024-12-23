قناة العالم
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آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
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كتائب القسام تعلن عن عملية امنية معقدة في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع
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مصادر عبرية : حدث امني صعب ضد جنود الاحتلال في قطاع غزة
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مصادر لبنانية:العدو نفذ تفجيرا في بلدة الناقورة جنوب لبنان
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مروحيات ومدفعية الاحتلال تستهدف منطقة زايد بشمال قطاع غزة
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شهيد وجرحى بقصف مسيرة لخيمة نازحين غرب النصيرات وسط قطاع غزة
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قاليباف: سيرى العالم كيف ان الشباب السوري سينضج وينمو
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اسماعيل بقائي: على هامش اجتماع دي 8 عقدت قمة بشان اوضاع لبنان وغزة
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اسماعيل بقائي: نسعى لتطوير علاقاتنا مع الدول التي ترغب في العلاقات معنا
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اسماعيل بقائي: المشاركة في اعمال المنظمة توفر الفرص للتعاون بين دولها
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اسماعيل بقائي: زيارة بزشكيان الى القاهرة كانت مهمة في اطار منظمة دي 8