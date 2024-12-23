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بلدية شبعا تطالب بتكثيف الجهود الدبلوماسية لتثبيت حق لبنان بالمزارع

بلدية شبعا تطالب بتكثيف الجهود الدبلوماسية لتثبيت حق لبنان بالمزارع
الإثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

استنكرت بلدية شبعا، في بيان ” التصريحات الأخيرة التي طُرحت و التي تتناول مسألة ملكية مزارع شبعا، وأكدت ان هذه التصريحات لا تعكس حقيقة التاريخ والجغرافيا، ولا تلبي تطلعات شعبنا في الحفاظ على سيادتنا وحقوقنا الوطنية الثابتة”.

العالم - لبنان

وقالت:”إن مزارع شبعا هي جزء لا يتجزأ من الأراضي اللبنانية، وهذا موقف واضح وصريح يعبر عنه الشعب اللبناني بكل أطيافه ومكوناته. كما أن أي تصريحات أو محاولات للتشكيك في هذا الحق تعتبر مساساً بكرامة أبناء شبعا وحقهم المشروع في أرضهم”.

وطالبت جميع الأطراف السياسية ب”توخي المسؤولية في تصريحاتهم والابتعاد عن المواقف التي قد تسهم في تعقيد الواقع الراهن وزيادة الانقسامات”، ودعت الدولة اللبنانية إلى ” تكثيف الجهود الدبلوماسية لتثبيت الحق اللبناني في مزارع شبعا على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

وختمت مؤكدة “وقوفها إلى جانب أهالي البلدة في الدفاع عن حقوقهم بكل الوسائل المشروعة”، وجددت دعوتها الى “الوحدة الوطنية والعمل الجماعي من أجل استعادة كامل حقوقنا وسيادتنا الوطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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