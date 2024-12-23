الخارجية الإيرانية: ليس لدينا اتصال مباشر مع الجهة الحاكمة في سوريا حالياً

العالم - ایران

واشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية في مؤتمره الصحفي الاسبوعي الى "ان الحكومة الايرانية على تواصل مع حركات المعارضة في سورية ، واوضحنا ان ايران كانت متواجدة في سورية لمنع تقدم "داعش" وانتشار الإرهاب إلى دول المنطقة. كما ساعدنا في دفع العملية السياسية في سورية. كما كنا قبل ذلك على تواصل مع بعض هذه الحركات المعارضة، لكن لا يوجد أي اتصال مباشر الآن مع الحكم الحالي في سورية."

لا يوجد اتصال مباشر مع الجهة الحاكمة في سوريا

وأضاف بقائي: "منذ وقت طويل كنا على اتصال مع التيارات المعارضة في سوريا وقلنا إن دخولنا إلى سوريا كان من أجل منع تقدم داعش وانتشار الإرهاب إلى دول المنطقة. كما قدمنا المساعدة لدفع العملية السياسية في سوريا. ومنذ وقت سابق، كنا على اتصال مع بعض هذه الجماعات المعارضة، ولكن لا يوجد حاليا اتصال مباشر مع الجهة الحاكمة في سوريا.

من المهم ألا تصبح سوريا ملاذا لنمو الإرهاب

فيما يتعلق بلقاء وزيري خارجية إيران وتركيا في القاهرة، قال بقائي: "كانت سوريا إحدى المواضيع التي تم مناقشتها في محادثاتنا. موقفنا المبدئي واضح، وهو الحفاظ على سيادة ووحدة سوريا، وأن يتخذ السوريون أنفسهم القرارات بشأن مستقبل سوريا. هناك إجماع حول هذا الموضوع. من المهم أن تلتزم الأطراف المعنية في سوريا بهذا المبدأ. كما أنه من المهم أن لا تصبح سوريا ملاذًا لنمو الإرهاب."

سنتخذ قراراتنا في المستقبل بناءً على سلوك القوى الحاكمة في سوريا

وفيما يتعلق بالعلاقات مع سوريا، قال: "علاقات الشعبين تاريخية. كانت لدينا علاقة طويلة الأمد من الناحيتين الحضارية والسياسية مع سوريا. كنا دائمًا نحرص على مصلحة سوريا وساعدناهم في مكافحة الإرهاب. في المستقبل، سنتخذ قراراتنا بناءً على سلوك القوى الحاكمة في سوريا."

إيران ستعمل بكل قوة في الدفاع عن نفسها

وفي رده على سؤال وكالة تسنيم بشأن تصريحات هاكان فيدان حول احتمال هجوم الكيان الصهيوني على إيران وكذلك مفاوضات إيران مع أذربيجان بشأن عضوية هذا البلد في قمة دي 8، قال: "طلب أذربيجان للانضمام إلى دي 8 كان مطروحًا منذ فترة طويلة. كان لديهم طلب للانضمام ونحن دعمناهم في إطار سياسة الجوار وفي إطار العلاقات الثنائية بين البلدين. نهنئ أذربيجان، ثلاث دول من الأعضاء جيران لإيران، ونحن نأخذ هذه العضوية بتفاؤل."

وأضاف: "كل طرف من الأطراف المعنية في سوريا لديه رواياته الخاصة. ولكن ما هو واضح هو أن جميع الدول يجب أن ترفض تبرير الشر والحرب النفسية وخلق عدم الاستقرار في المنطقة من قبل الكيان. لقد قلنا مرارا أن إيران ستعمل بكل قوة في الدفاع عن نفسها، وأننا سنرد على شرور أي طرف."

احتمال عودة الفوضى إلى سوريا

وفيما يتعلق بوجود عدة جماعات معارضة في سوريا واحتمال عودة عدم الأمن، قال: "كان هذا الموضوع من أكبر مخاوفنا منذ بداية الأحداث في سوريا قبل 13 عامًا، أن سوريا لا تصاب بالفوضى وأن الجماعات المتطرفة لا تستغل الوضع. نأمل أن تتم العملية التي سميت بعملية الانتقال في سوريا بطريقة تضمن أن لا تتعرض البلاد لمزيد من انعدام الأمن ولا تتسرب الفوضى إلى الدول المجاورة. وقد طرحنا هذا القلق في محادثاتنا."

الدول يجب ألا تكون غير مبالية باحتلال سوريا من قبل "إسرائيل"

وفيما يتعلق بتصريحات تركيا عن الأكراد في سوريا، قال: "جميع الأطراف المعنية في الموضوع السوري لديهم التزام واضح باتخاذ نهج شامل ومستقبلي. النظرة الانتقائية لا أعتقد أنها ستكون مفيدة. احترام وحدة الأراضي السورية هو جوهر القضية، ويجب أن يُطبق على جميع الأجزاء والسيادة السورية. للأسف، نشهد أن بعض أجزاء سوريا محتلة من قبل بعض الأطراف. ما زال لدى أمريكا قوات عسكرية في سوريا، مما يعيق عملية استقرار الأمن. جميع الأطراف التي تدعي القلق بشأن وحدة سوريا لا يمكنها أن تبقى غير مبالية حيال احتلال إسرائيل لسوريا. فقد عاد حوالي 500 كيلومتر مربع إلى الاحتلال من قبل الكيان."

من غير المعروف أي جماعة إرهابية قتلت موظف السفارة الإيرانية في سوريا

وفيما يتعلق بمتابعة استشهاد موظف السفارة الإيرانية في سوريا، قال بقائي: "نحن نتابع هذا الموضوع بجدية. لم يتضح لنا بعد أي جماعة إرهابية قامت بقتله. وقع الحادث في نفس اليوم الذي سقطت فيه دمشق."

وضع المواطنين الإيرانيين في سوريا

وفيما يتعلق بوضع المواطنين الإيرانيين في سوريا ومغادرتهم، قال: "نوصي مواطنينا بعدم السفر إلى سوريا نظرًا للظروف الغامضة والهشة. بالنسبة للمواطنين، تمكنا من إخراجهم في الوقت المناسب. الأرقام التي تم ذكرها تشمل جميع من غادروا سوريا، بما في ذلك المستشارين العسكريين والإيرانيين الذين كانوا هناك. وقد غادر عدد كبير منهم سوريا في تلك الأوقات، والآن لا أعتقد وجود مواطنين غير مقيمين في سوريا."

القرارات الصادرة ضد الكيان الصهيوني

وفيما يتعلق بالقرارات الصادرة ضد الكيان الصهيوني، قال بقائي: "هذا الأسبوع، تم إصدار ثلاث قرارات في يوم واحد بشأن الكيان الصهيوني وفلسطين المحتلة ولبنان. أحد هذه القرارات سنوي ويعود إلى عام 2007، وهو يتعلق بأضرار العدوان الصهيوني على البنية التحتية للبنان، وخصوصاً الهجوم على مخزونات النفط اللبنانية الذي أدى إلى تسرب النفط. منذ ذلك الحين، تذكر الجمعية العامة مسؤولية الكيان الصهيوني ويجب عليه تعويض الأضرار التي لحقت بالبيئة."

وأضاف: "القرار الثاني يتعلق بتأكيد ملكية الشعب الفلسطيني لموارده الطبيعية. هذا يأتي في إطار خطة إبادة جماعية، حيث تم الاعتداء على الموارد تحت الأرض في فلسطين المحتلة."

وتابع: "أما القرار الآخر، فقد طلبت الجمعية العامة رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن توقف أنروا عن العمل من قبل الكيان، وطلبت من المحكمة إصدار رأي بشأن دور الأطراف في الأمم المتحدة في هذا السياق. بخصوص الوضع الاستعماري، صدرت آراء مختلفة من قبل المحكمة، وأهم رأي أصدرته المحكمة هو إصدار 6 أوامر لوقف الإبادة الجماعية التي للأسف ما زالت مستمرة."

أمريكا تشهر بالدول غير المرغوب فيها

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية حول تصريحات المسؤولين الأمريكيين ضد إيران بشأن مستقبل سوريا وموقف واشنطن بشأن إخراج المعارضين من القائمة الإرهابية: "الشعب السوري ناضج بما فيه الكفاية ليقرر بشأن مستقبله وعلاقاته مع الدول الأخرى. هذه التصريحات تعكس الطابع الأمريكي في محاولة تحديد مصير الآخرين. إذا نظرتم إلى خريطة العالم، ستلاحظون أن هذه التدخلات لم تؤدِ إلى شيء سوى انعدام الأمن وتفتيت الدول."

وأضاف: "القوائم التي تضعها أمريكا بشأن الدول الداعمة للإرهاب هي أداة من أدوات السياسة الخارجية لشيطنة الدول غير المرغوب فيها. التغييرات التي تطرأ على هذه القوائم تؤكد أنه لا يوجد أي أساس سوى النظرة السياسية الأمريكية تجاه الدول الأخرى."

المحادثات مع مصر كانت إيجابية حتى الآن

وفيما يتعلق بزيارة الرئيس الإيراني إلى مصر وعلاقات إيران مع مصر، قال: "الزيارة في حد ذاتها كانت مهمة للغاية. كانت هذه الزيارة للمشاركة في قمة الـ D8. هذه المنظمة التي تجاوز عمرها ثلاثة عقود تمثل إطارا لتعزيز العلاقات بين ثماني دول إسلامية كبرى. المشاركة في العمليات متعددة الأطراف، سواء من حيث أهميتها أو من حيث الفرص التي توفرها للتشاور الثنائي، كانت مهمة بالنسبة لنا. في الوقت نفسه، مصر دولة كبيرة، وهي واحدة من الدول المؤثرة في العالم الإسلامي."

وتابع: "في إطار سياسة تعزيز العلاقات مع الجيران، كنا دائما نسعى لتعزيز العلاقات مع الدول التي ترغب في ذلك. وكانت محادثاتنا مع مصر حتى الآن إيجابية."

المحادثات مع دول المنطقة

فيما يتعلق بالمحادثات مع دول المنطقة، قال بقائي: "لا تُجرى المحادثات في الفراغ، بل إن المحادثات تؤثر على العلاقات. كانت قمة الدول الإسلامية الثماني مهمة جدًا من هذه الناحية. على هامش هذه القمة، تم عقد اجتماع على مستوى القادة لبحث تطورات غزة ولبنان. لا شك أن هذه التطورات تؤثر على نظرة الدول."

المحادثات مع الأوروبيين ستعقد في الأسبوع الثاني من يناير

وفيما يخص المحادثات بين إيران وثلاث دول أوروبية، قال: "ستستمر هذه المحادثات باتفاق بين الأطراف المعنية. تم الاتفاق في الاجتماع السابق على أن تستمر المحادثات بنفس المحتوى والطابع. سنطرح مطالبنا واهتماماتنا بشأن المنطقة وغيرها من القضايا. الموضوع النووي هو أحد هذه القضايا. كما تم تحديد الموعد، حيث ستعقد المحادثات في الأسبوع الثاني من شهر يناير."

الادعاء بأن إيران تسعى لتشكيل شبكة وكيلة هو ادعاء سخيف ولا أساس له

وتحدث المتحدث باسم وزارة الخارجية عن الادعاء باستخدام الأطفال في بناء شبكات، فقال: "هذا الادعاء مخزٍ. كيف أصبحت الاتهامات ضد إيران سخيفة إلى هذا الحد حتى يتم طرحها؟ الادعاء بأن إيران تسعى لتشكيل شبكة وكيلة هو ادعاء سخيف ولا أساس له. نحن لا نملك وكلاء ولا نحتاج إليهم. إيران هي إيران."

وزير الصناعة سيشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للاتحاد الأوراسي في روسيا

حول الاتحاد الأوراسي، قال بقائي: "هذه منظمة اقتصادية متعددة الأطراف كان لدينا علاقات معها منذ فترة طويلة. كنا على اتصال من خلال اتفاقية التجارة التفضيلية. في الوقت نفسه، كانت الاتفاقية الرئيسية التي تشكل أساس التعاون الجاد قيد البحث، وتصديقها يعني أن جميع الدول الخمس في الاتحاد قد وافقت عليها. من الناحية القانونية، أصبح من الممكن تنفيذ الاتفاقية، كما أن الاجتماع المقبل للمجلس الاقتصادي الأعلى للاتحاد سيُعقد قريبًا في روسيا، وسيشارك فيه وزير الصناعة والمعادن والتجارة."

رد المتحدث على ادعاء إرسال رسالة من ترامب إلى إيران

وفيما يتعلق بادعاء إرسال ترامب رسالة إلى إيران، قال: "ليس لدي معلومات حول ذلك. بخصوص المفاوضات، نحن لم نغادر طاولة المفاوضات أبدًا، وكنا دائمًا ملتزمين بمواصلة الحوار. إذا احترم الأطراف الآخرون آداب التفاوض، فلا مانع لدينا من التفاوض من أجل تأمين مصالح الشعب الإيراني."

اتفاقية إيران وروسيا ستُوقع في شهر يناير

وفيما يخص الاتفاقية بين إيران وروسيا، قال: "كان الطرفان في مفاوضات لتحديد الوقت المناسب للتوقيع، وسيتم الانتهاء منها قريبًا في زيارة ثنائية. إن شاء الله ستُوقع في شهر يناير."

ادعاء تطبيع العلاقات بين السعودية و"إسرائيل"

وفيما يتعلق بادعاء تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، قال: "نحن نتابع التطورات. للأسف، إن التطبيع قد شجع الكيان الصهيوني. التطبيع لن يُنسي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني. إن التطبيع مع الجرائم والشر هو أمر يجب أن تتعامل معه دول المنطقة من الناحية الأخلاقية والقانونية."

متابعة مقتل مواطنين إيرانيين في فرنسا

وفيما يتعلق بمقتل مواطنين إيرانيين في فرنسا، قال بقائي: "وقع هذا الحادث المؤسف الأسبوع الماضي وأود أن أقدم تعازيّ لعائلاتهم. منذ أن علمنا بالحادث، تابعت سفارتنا الأمر. من طهران أيضًا تواصلنا مع فرنسا لمتابعة القضية، لكن أبعاد هذا القتل لا تزال غير واضحة لنا. وبما أن القاتل قيد الاحتجاز من قبل الشرطة الفرنسية، نأمل أن يتم توضيح الأمر قريبًا. لم يتضح بعد ما إذا كان هذا القتل إرهابيًا أم بدافع شخصي، وننتظر من السلطات القضائية والأمنية الفرنسية أن تصدر بيانًا في هذا الشأن. نحن نتابع هذه القضية من طهران ومن خلال سفارتنا في باريس."

إيران لم تغلق يومًا طاولة المفاوضات

وفيما يخص استعداد إيران للمفاوضات النووية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إيران لم تغلق يومًا طاولة المفاوضات. على مدار عقدين، كنا دائمًا ملتزمين بالعمليات الحوارية لمعالجة المخاوف. وعندما يُطرح سؤال عن استعداد إيران للاستمرار في المفاوضات، يجب أن نرجع إلى تاريخ هذه القضية لنرى من كان الطرف المسؤول. وعند متابعة المفاوضات، سنقرر بناءً على سلوك الأطراف الأخرى. إيران لم تكن يومًا الطرف الذي أوقف المفاوضات."

نعترف بحكومة قبرص

وفيما يتعلق بوجود علم قبرص الشمالية في لقاء الرئيس في القاهرة، قال: "نحن نعترف بحكومة قبرص وهذا أمر واضح."

نتحدث عن الخلافات مع تركيا

وفيما يخص العلاقات مع تركيا، قال: "تركيا هي جارتنا المهمة ونحن دائمًا ملتزمون بالعلاقات معها وسنواصلها بجدية في المستقبل. العلاقات القائمة على حسن الجوار تصب في مصلحة البلدين. أما بالنسبة للخلافات، فنحن نتحدث عنها."

ضغوط أمريكا لحل الحشد الشعبي

وفيما يتعلق بالضغوط الأمريكية لحل الحشد الشعبي، قال: "الموضوعات الداخلية يجب أن يقررها الجانب العراقي، وكيفية تأمين مصالح الشعب العراقي تعود إليهم. ما هو واضح بالنسبة لنا هو أن الشعب العراقي، خلال محاربته لداعش وإنقاذ العراق من خطر الإرهاب، قاتل بشجاعة ووعي لحجم التحديات. بالتأكيد، بالنظر إلى المخاطر والتهديدات، سيتم اتخاذ القرار المناسب. ليس لدينا أدنى شك في أن الأطراف الأمريكية وغيرها من الأطراف التي لم تبحث يومًا عن مصلحة المنطقة، لا يمكن قبول مواقفهم، وستفهم دول المنطقة هذا الأمر."

الهجمات على اليمن جريمة حرب

وفيما يتعلق بعدم الاستقرار في المنطقة والهجمات على اليمن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "ما هو واضح أن العدوان العسكري من قبل أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن استهدافه للبنى التحتية المدنية في اليمن، وهو انتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية ويعد جريمة حرب. صمت الأمم المتحدة وتجاهل الدول يعزز من انتشار الفوضى. في هذه الـ14 شهرًا، لم يبقَ شيء من هذه المبادئ، وهي تُنتهك بسهولة من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. نحن نندد بهذه الإجراءات. هذه الوضعية متناقضة، فمجلس الأمن الذي يجب أن يؤدي واجباته أصبح يعاني من مشكلة بسبب الدول الأعضاء التي ارتكبت هذا الخطأ."

الرد على الشائعات حول إرسال رسالة من أمريكا والاستعداد للتفاوض

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية بشأن إرسال رسالة من الولايات المتحدة واستعدادها للتفاوض في فترة زمنية معينة: "أوصي بعدم إعطاء أهمية كبيرة للمقالات في الصحف الصفراء وعدم الانشغال بها".

التعاون بين إيران والدول المجاورة لمكافحة انعدام الأمن

وتحدث عن التعاون بين إيران ودول المنطقة لمكافحة انعدام الأمن قائلاً: "إيران، باعتبارها دولة مستقلة، تقوم بما يجب عليها تجاه أي تهديد، وبقية مكونات المقاومة أيضاً، وفقاً للظروف والاحتياجات وبناءً على إيمانهم، يقومون بواجباتهم".