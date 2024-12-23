الاحتلال يـأمر بإغلاق مستشفى كمال عدوان وإخلائه

العالم _ فلسطين

متواصلة هي حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بكل شراسة، و يستمر الاحتلال ليل نهار باستهداف المدنيين في كل زاوية من قطاع غزة المحاصر، ضاربا بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق الدولية ومنتهكا كل قوانين حقوق الانسان، حتى أن المستشفيات والمراكز الطبية لم تسلم من جرائمه.

فقد أمرت قوات الاحتلال بإغلاق وإخلاء مستشفى كمال عدوان الذي لا يزال يعمل جزئيا في منطقة محاصرة في شمال قطاع غزة، مما أجبر الطاقم الطبي على البحث عن طريقة لإجلاء مئات الجرحى والمرضى والموظفين بأمان وتعرضت المستشفى لا سيما قسم الرعاية والحضانة ومحيط المستشفى للقصف الاسرائيلي المباشر دون اسابق إنذار.

واستشهد وجرح العشرات من الفلسطينيين، منذ فجر اليوم في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على مناطق متفرقة من قطاع غزة. ووصلت جثامين 5 شهداء إلى مستشفى ناصر في خانيونس.

واستشهد مواطنان وأصيب 19 آخرون جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في مواصي مدينة رفح، جنوب القطاع.

كما استشهد اثنان وأصيب آخرون في قصف معاد استهدف مركبة مدنية في منطقة المواصي غرب محافظة خانيونس.

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، استشهد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة تؤوي نازحين شمال غربي مخيم النصيرات، وارتقى 4 شهداء وسقط عدد من الجرحى في قصف إسرائيلي على المخيم الجديد شمالي النصيرات.

كما أصيب فلسطينيون في غارة إسرائيلية استهدفت شقة بحي التفاح شرق مدينة غزة.

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