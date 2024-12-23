'اسرائيل' والسيطرة علی أهم نقطة تجسس في سوريا والاردن ولبنان

العالم - سوريا

الجنوب السوري تحت سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ تكشف التوغلات الإسرائيلية في التراب السوري حتى ريف دمشق وإنشاء نقاط دائمة في المنطقة العازلة على طول شريط فض الاشتباك في أرياف دمشق ودرعا والقنيطرة، عن أطماع واضحة في الخيرات السورية.

مصادر مطلعة أشارت إلى أن بلدات كاملة في ريف درعا الغربي أصبحت معزولة تماماً عن الوطن الأم سوريا، نتيجة سيطرة القوات الإسرائيلية عليها.

وأضافت المصادر أن خمسة وتسعين بالمئة من محافظة القنيطرة باتت أيضاً تحت سيطرة جيش الاحتلال، الذي فرض سيطرته على جبل الشيخ وهضبة الجولان الاستراتيجيتين.

لكن التركيز الأبرز على احتلال النقطة الاستراتيجية في جبل الشيخ والتي تعني هيمنة على جغرافيا واسعة في محيط دول ثلاثة هي سوريا والاردن ولبنان.

الجبل الأشهر في بلاد الشام يحتوي على أربع قمم ويتجاوز ارتفاع القمة الأعلى فيه 2800 متر ما يجعلها أعلى نقطة في سوريا؛ هذا الارتفاع الشاهق يشكل نقطة مراقبة تتيح لكيان الاحتلال الإسرائيلي تركيب أجهزة المراقبة الحديثة لمسح المنطقة ومراقبة جميع المناطق المحيطة بما فيه البحر المتوسط وتصبح بالتالي نقطة تجسس استراتيجية لقوات الاحتلال تعترض جميع الإشارات بغرض التنصت وجمع المعلومات الاستخبارية التقنية ورصد الرادارات لأي هجمات بالطائرات المسيرة؛ كما أنه يفتح المجال لتسلل القوات الخاصة إلى الأراضي السورية واللبنانية وتوسيع نطاق العمليات الهجومية والدفاعية.

وقالت صحيفة 'انتيلجنس أونلاين' الفرنسية إن سيطرة القوات الاسرائيلية على الجزء السوري من جبل الشيخ والمناطق المحيطة به وفّرت إمكانية تثبيت مرافق SIGINT للتنصت واعتراض الإشارات واسعة النطاق.

وأضافت أن جبل الشيخ كان يشكل حتى الآن نقطة عمياء في شبكة الرادار الإسرائيلية المخصصة للكشف المبكر.

ما يجري يکشف من جانب عن شهية اسرائيلية لاحتلال هذا المكان الهام؛ أما من جانب آخر فيعد الجبل أهم مصدر للمياه في بلاد الشام حيث تغذي ينابيعه عدة أنهار مهمة مثل نهر الحاصباني وبانياس واللدان ونهر الأردن؛ وهو ما يوفر ملياراً وخمسمئة مليون متر مكعب من المياه سنويا.