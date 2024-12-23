الاحتلال يبحث عن اعدام جماعي لمرضى مستشفى كمال عدوان!

العالم _ مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم الإخبارية، محمد البلبيسي، من دير البلح، بأن الدكتور حسام أبو صفية صرح منذ لحظات أن ما يحدث في مستشفى كمال عدوان هو نتيجة سياسة متعمدة من الاحتلال الإسرائيلي تهدف إلى تدمير النظام الصحي بشكل كامل في شمال قطاع غزة.

وأشار مراسل العالم إلى أن إطلاق النار المكثف والمركز على ساحة المستشفى مستمر منذ يوم أمس وحتى الآن، حيث اقتربت الدبابات من البوابة الغربية والشرقية للمستشفى، وتم استهداف أقسامه برصاص القناصة.

وأضاف أن أقسام الولادة والعناية والمختبر تتعرض لإطلاق نار مباشر، حيث يخترق الرصاص الجدران ويصل إلى الممرات. كما تم إلقاء قنابل حارقة في الممرات وساحة المستشفى، مما أدى إلى احتراق مولد الكهرباء الخاص بالمستشفى وانقطاع التيار الكهربائي عنه.

وأبرز مراسل العالم االتحذيرات من أن جهاز الأوكسجين قد يتوقف عن العمل خلال الساعات القليلة القادمة، مما قد يحكم على العديد من المرضى بالموت، خاصة أولئك الموجودين في أقسام العناية المركزة.

وأكد على تفاقم الأوضاع داخل المستشفى، حيث يفرض الاحتلال حصاراً شديداً عليه ويرفض دخول سيارات الإسعاف لإخلاء المرضى والكوادر الطبية والمتواجدين داخله.

ويظل المستشفى واحدًا من المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل في المنطقة، حيث لم يبق فيه سوى عدد قليل من الأطباء لعلاج المرضى وسط نقص حاد أو استنفاد كامل للإمدادات الطبية الأساسية.

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