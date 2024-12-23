الجولاني يؤكد ضرورة حل جميع الفصائل المسلحة بما فيها الكردية

العالم _ سوريا

الضبابية والغموض لا يزال يجتاح ملف الأكراد ومنطقة شرق الفرات السورية التي يحتلها الأمريكيون، منطقة لا يمكن انكار اهميتها على المستوى الاقتصادي والاستراتيجي للدولة السورية؛ قائد إدارة العمليات العسكرية أبو محمد الجولاني شدد على ضرورة حل جميع الفصائل المسلحة وتسليم سلاحها بما في ذلك الفصائل الكردية.

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي حل ضيفا على دمشق، بحث مع الجولاني قضية وحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني والفصائل الكردية في الشرق السوري.

وصرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أنه "لا مكان لمسلحي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في مستقبل سوريا."

الكيان الإسرائيلي قال إنه "يدرس دعم الجماعات الكردية بشكل غير عسكري."

قوات سوريا الديمقراطية أو ما تعرف بـ "قسد"، أكدت على أن المقاتلين الأكراد الأجانب الذين قدموا إلى سوريا سيغادرونها إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في المواجهة مع تركيا، وهو ما يشكل مطلبا أسياسيا لأنقرة.

الإدارة الذاتية الكردية في شرق سوريا دعت لوقف العمليات العسكرية في كامل البلاد، مبدية استعدادها للتعاون مع السلطات الجديدة في دمشق؛ ودعت إلى البدء بحوار وطني شامل وبنَّاء وعقد اجتماع طارئ تشارك فيه القوى السياسية السورية في دمشق لتوحيد الرؤى بشأن المرحلة الانتقالية.

الأهمية الاستراتيجية والأمنية لمنطقة شرق الفرات السورية لكل من أنقرة ودمشق، فرضت على سلطات سورية الجديدة سحب السلاح من قوات سوريا الديمقراطية والفصائل المنضوية تحت رايتها؛ ولكن.. يبقى السؤال، هل ستلتزم أنقرة بخطة حل الفصائل المسلحة سلميا وعبر حوار وطني، أم أنها ستلجأ إلى القوة مجددا؛ الأمر الذي قد يعقد المشهد في الشرق أكثر.

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